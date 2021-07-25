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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أستاذ جامعي: تحويل الكتب إلى إلكتروني يخفف النفقات والمصروفات على الطلبة

طلاب جامعات
طلاب جامعات

قال الدكتور تامر شوقي أستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس، انه طبقا لتعليمات المجلس الأعلى للجامعات سوف يتم  تحويل الكتاب الجامعي إلى إلكتروني  لافتا إلى أن القرار يأتي في إطار التحول الرقمي للجامعات مشيرا الي ان يوجد بعض المعوقات التي تواجه بعض الطلاب لعدم امتلاكهم اجهزة حديثة تواكب هذا التطور. 

 

وأضاف الدكتور تامر خلال تصريحاته لصدى البلد إن الدولة المصرية تهتم اهتماما كبيرا بالتعليم سوء التعليم الجامعي وما قبل الجامعي، خاصة أن  التعليم بمصر يمر بحالة من  التوتر بسبب انتشار فيروس كورونا .

 

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وتابع أن الكثير من  الجامعات  تعمل منذ فترة، وهناك العديد من المقررات إلكترونية بالفعل، لافتا إلى أن الهدف هو أن تكون جميع المعلومات متاحة أمام الطلاب وكذلك تخفيف النفقات والمصروفات على الطلبة .

 

وأكد الدكتور تامر أستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس أن التعليم  يقوم  باستحداث أدوات التكنولوجيا المتاحة لديه لتسهيل الدراسة على الطلاب.

 

وأضاف أستاذ علم النفس التربوي، أنه يتم تطوير جميع الجامعات المصرية بشكل كافي مع تطوير  المناهج الدراسية التي تواكب سوق العمل.

 

وأوضح الدكتور شوقي أنه منذ جائحة كورونا والاعتماد علي التعليم الهدين هو اولي  خطوات نجاح وتطوير التعليم في مصر، والسعي لمواكبة التكنولوجيا ورفع العبء عن كاهل الأهالي


وأكد أن التعليم بمختلف مراحله  يعتبر الركيزة الأساسية التي تقوم بها البلاد لنهضة الشعب .

 

الجدير بالذكر قد وجه المجلس الأعلى للجامعات، خطابا لرؤساء الجامعات، أكد خلاله على قرار المجلس بإلغاء الكتاب الجامعي وتحويله إلى الكتاب الإلكتروني، وذلك اعتبارًا من العام الجامعي المقبل 2021\2022.

 

وطالب خطاب المجلس الأعلى للجامعات إرسال تقرير شامل الإجراءات التي تم اتخاذها في كل جامعة والكليات التي انتهت من تحويل كتبها إلى إلكترونية حتى الآن، بالإضافة إلى المدد الزمنية للانتهاء من عملية التحويل قبل بداية العام الدراسي الجديد في جميع الكليات، مشيرا إلى أن الأمر مهم وعاجل.

 

ومن جانبه أكد مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى للجامعات، أن المجلس تناول في اجتماعه الأخير، تحويل الكتاب الجامعي بالجامعات، وذلك بداية من العام الجامعي المقبل 2021 – 2022، إلى الكتاب الإلكتروني.


وأضاف " المصدر" أن خطوة تطبيق الكتاب الإلكتروني تأتي في إطار التحول الرقمي بالجامعات ضمن المشروع القومي للبنية التحتية للمعلوماتية للجامعات الحكومية، وهو ثمار للبنية التحتية القوية التي تعمل بها الوزارة منذ سنوات ، مشيرا إلى أن هناك آليات يتم وضعها للتحول إلى الكتاب الإلكتروني والتي تحفظ لأعضاء هيئة التدريس حقوقهم أيضا

الكتاب الجامعي الكتروني تحويل الكتاب الجامعي إلى إلكتروني المجلس الاعلى للجامعات بجامعة عين شمس النفس التربوي

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