تونس بتنضف.. أول تعليق من البرلمان المصري بعد قرار إقالة الحكومة التونسية

علق النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، على ما أعلنه الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم الأحد، بتجميد كل سلطات مجلس النواب برئاسة رئيس حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي، قائلا:" تونس بتنضف … سلسلة قرارات يعلنها قيس سعيد رئيس الجمهورية من ضمنها حل البرلمان واقالة رئيس الوزراء.

جاء ذلك من خلال “بوست” قام بنشره عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد أعلن اليوم الأحد، تجميد كل سلطات مجلس النواب برئاسة رئيس حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي.

كما قرر الرئيس التونسي بحسب بيان نشرته الرئاسة التونسية عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك" رفع الحصانة عن كل أعضاء مجلس النواب وعزل رئيس الحكومة هشام المشيشي.

وقال بيان الرئاسة التونسية:" الرئيس قيس سعيد قرر تولي السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس الحكومة يعينه رئيس الجمهورية".

وتشهد تونس عودة متصاعدة للاحتجاجات بأغلب المحافظات، وتزايد دعوات حل البرلمان وإسقاط المنظومة الحاكمة، بعد تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والصحية، ما تسبب في إنهاء حالة هدود امتدت في تونس أشهرا.

وجرى خلال الاحتجاجات الحالية حرق مقرات حركة النهضة الإسلامية، التي تحكم تونس منذ أكثر من 10 سنوات.

