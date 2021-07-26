لميس الحديدي تنتقد مشاهد تكدس المعامل المركزية بوزارة الصحة بالراغبين فى السفر

انتقدت الاعلامية لميس الحديدي مشاهد تكدس المعامل المركزية بوزارة الصحة للراغبين في السفر رغبة فى حصولهم على الشهادات الصحية التي تفيد بتلقيهم اللقاح قائلة:"نتمنى المشهد ده يختفي إحنا عارفين الضغط والناس الي عايزة تسافر ".



وعرضت الحديدي مشاهداً للتكدس في المعامل المركزية عبر برنامجها " كلمة أخيرة " المذاع على شاشة " ON"قائلة :" المشهد ده مش موجود في العالم المفروض الناس تطعم وبيجيلها رسالة على أبلكيشن تفيد بتلقي الراغب في السفر جرعات اللقاح باسم " اللقاح " أو “QR”" من غير شهادة بموجب هذه الرسالة عبر التطبيق الموجود لدى المسافرين في العالم يتم الاطلاع على الرسالة في المطارات".

واستطردت:"مافيش في العالم الكلام ده الناس بتجيلها الشهادة على الموبايل " أونلاين " لكن اللي بيحصل في " المعامل المركزية " مالوش علاقة بفكرة مصر الرقمية خالص ولا ليه علاقة بفكرة تسجيل تلقي اللقاح أونلاين ليه مايبقاش برضه بنفس طريقة التسجيل على موقع تلقي اللقاح تبقى الشهادات المختومة بنسر الجمهورية بنفس الفكرة ".



وتابعت: ليه فكرة تلقي اللقاح بالمشهد ده خارج السياق وخارج التاريخ في ضوء التطور الذي نشهده على كافة المناحي في إستراتيجة " رقمنة الخدمات " مش مفهوم الصراحة"



وواصلت : " المشهد ده يعمل إصابات وأتمنى من وزارة الصحة أن توفر منافذ أخرى للحصول على الشهادة بخلاف المعامل المركزية ماينفعش نختم الشهادة وبعدين نروح نوثقها في الخارجية .. كده قديم اوي ومش ماشي مع التطور ده عامل زي كعب داير ".