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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

مواقيت الصلاة في القاهرة والمحافظات اليوم الاثنين 26 يوليو

الصلاة
الصلاة

يسعى الملايين من المصريين كل يوم للتعرف على مواقيت الصلاة بحسب كل مدينة، ويقدم موقع "صدى البلد" لقرائه مجموعة من الخدمات، نستعرض لكم في هذا التقرير خدمة مواقيت الصلاة اليوم الاثنين  الموافق 26  يوليو، 16  ذو الحجة 1442  هجرية.


مواقيت الصلاة اليوم الإثنين   يوم عرفة الموافق 26يوليو ، 16  ذو الحجة  1442 هجرية:

مواقيت الصلاة في القاهرة 

صلاة الفجْر 3:30 ص
الشروق 5:10 ص
صلاة الظُّهْر 12:02 م
صلاة العَصر 3:38 م
صلاة المَغرب 6:52 م
صلاة العِشاء 8:21 م


مواقيت الصلاة في الجيزة   

صلاة الفجْر 3:31 ص
الشروق 5:11 ص
صلاة الظُّهْر 12:02 م
صلاة العَصر 3:38 م
صلاة المَغرب 6:52 م
صلاة العِشاء 8:21 م

 

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 21 يوليو 2021 في محافظات مصر

مواقيت الصلاة أول أيام عيد الأضحى المبارك

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مواقيت الصلاة في الإسكندرية 

صلاة الفجْر 3:31 ص
الشروق 5:13 ص
صلاة الظُّهْر 12:07 ص
صلاة العَصر 3:46 م
صلاة المَغرب 7:00 م
صلاة العِشاء 8:30 م

 

مواقيت الصلاة في أسيوط

الفجْر : 3:40 ص
الشروق : 5:16 ص
الظُّهْر : 12:02  م
العَصر: 3:32 م
المَغرب: 6:47 م
العِشاء : 8:12 م

مواقيت الصلاة في جنوب سيناء

الفجْر: 3:21 ص
الشروق: 5:00 ص
الظُّهْر: 11:50 ص
العَصر: 3:25 م
المَغرب: 6:39 م
العِشاء: 8:07 م

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