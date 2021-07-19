مواقيت الصلاة وأسعار الدواجن والذهب والدولار والحديد.. نشرة خدمات صدى البلد

قدم موقع “صدى البلد” على مدار الساعات الماضية، عدداً من الخدمات لقرائه، من أسعار الدواجن مواقيت الصلاة وأرقام الطوارئ وأسعار الذهب والدولار والحديد والأسمنت ، نستعرضها فيما يلي :

موعد صلاة الفجر و آذان المغرب يوم عرفة



مواقيت الصلاة اليوم الإثنين يوم عرفة الموافق 19 يوليو ، 9 ذو الحجة 1442 هجرية:

مواقيت الصلاة في القاهرة يوم عرفة

صلاة الفجْر 3:24 ص

الشروق 5:06 ص

صلاة الظُّهْر 12:01 م

صلاة العَصر 3:38 م

صلاة المَغرب 6:56 م

صلاة العِشاء 8:26 م



مواقيت الصلاة في الجيزة يوم عرفة

صلاة الفجْر 3:25 ص

الشروق 5:06 ص

صلاة الظُّهْر 12:01 م

صلاة العَصر 3:36 م

صلاة المَغرب 6:56 م

صلاة العِشاء 8:26 م

مواقيت الصلاة في الإسكندرية يوم عرفة

صلاة الفجْر 3:25 ص

الشروق 5:09 ص

صلاة الظُّهْر 12:07 ص

صلاة العَصر 3:46 م

صلاة المَغرب 7:04 م

صلاة العِشاء 8:35 م

سعر الدولار فى البنوك اليوم الأثنين 19 -7-2021

ننشر سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى خلال اليوم الأثنين يوليو2021 وفقا لاخر تحديث فى البنوك العاملة فى مصر.



سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأثنين فى البنك المركزى 15.63جنيه للشراء و 15.76جنيه للبيع .



سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأثنين فى بنك الاهلى الكويتى بيريوس 15.66جنيه للشراء و 15.74 جنيه للبيع.

الجرام يتخطى 820 جنيها.. ارتفاع كبير في أسعار الذهب قبل عيد الأضحى

أسعار الذهب عيار 21

سجلت أسعار الذهب اليوم الاثنين عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 792 جنيها للجرام بدون مصنعية.

سعر الذهب في مصر

وجاء متوسط سعر الذهب اليوم الاثنين في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث كالتالى:

سعر جرام الذهب عيار 24

ارتفع سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 24 مسجلا : 905 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 22

وسجل سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 22 : 830 جنيها

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 21 : 792 جنيها

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 18 : 679 جنيها



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سعر جرام الذهب عيار 14

سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 14 : 528 جنيها

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سعر أوقية الذهب عيار 24

بينما بلغ سعر أوقية الذهب اليوم الاثنين عيار 24 : 28,150 جنيه

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم : 6,336 جنيها



سعر كيلو الذهب عيار 24

بينما سجل سعر كيلو الذهب اليوم الاثنين عيار 24 : 905,143 جنيها

الفراخ بـ 20 جنيها.. أسعار الدواجن والبيض والبط في مصر اليوم الإثنين 19-7-2021

أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين 19-7-2021 في السوق المحلية:

الدواجن البيضاء : بين 24 و 25 جنيهًا للكيلو

الدواجن البلدى : بين 34- 35 جنيهًا للكيلو

الدواجن الساسو : بين 32 و35 جنيهًا للكيلو

الأوراك : بين 29- 30 جنيهًا للكيلو

البانيه : 60 جنيهًا للكيلو

الدواجن الرومي : 50 جنيها للكيلو

الدواجن الامهات البيضاء : 20 جنيهًا للكيلو

أسعار الكتاكيت اليوم الاثنين 19-7-2021 فى السوق المحلية:

وصل سعر الكتاكيت اليوم الاثنين 19-7-2021 فى السوق المحلية كالتالي :

كتكوت ابيض : من 5.5 -8.5 جنيه



أسعار البيض اليوم الاثنين 19-7-2021 في السوق المحلية:

وجاءت أسعار البيض الأبيض اليوم حول 40 جنيهًا للطبق، ووصل سعر الأحمر الى 43.5 جنيه للطبق أما سعر البيض البلدي 45 جنيها.

أسعار البط اليوم الاثنين 19-7-2021 في السوق المحلية:

أسعار البط اليوم ترواحت بين 44- 45 جنيهًا للكيلو.

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الإثنين في مصر 19-7-2021

أسعار الحديد اليوم الاثنين 19 يوليو 2021:

سعر طن حديد عز 14600 - تسليم أرض المصنع.

سعر طن حديد بشاي 14500 جنيه للطن - تسليم أرض المصنع

سعر طن حديد المصريين 14500 جنيه للطن -تسليم أرض المصنع.

سعر طن حديد العشري 14300 جنيه للطن -تسليم أرض المصنع.

سعر طن حديد المراكبي 14300 جنيه للطن - تسليم أرض المصنع.

وبالنسبة لـ أسعار الأسمنت اليوم الاثنين 19 يوليو 2021 جاءت أسعار الأسمنت كالتالي:

أسمنت المسلح 890 جنيها للطن

أسمنت النصر 850 جنيها للطن

أسمنت السويس 890 جنيها للطن

اسمنت السويدي 900 جنيه للطن

اسمنت حلوان 900 جنيه للطن

اسمنت الصخرة 865 جنيها للطن

أسمنت سيناء 865 جنيها للطن

أسمنت أسوان 780 جنيها للطن

أسمنت المخصوص 850 جنيهاً للطن

اسمنت العسكري بني سويف 855 جنيها للطن

وهذه الأسعار لكميات لا تقل عن 30 طنًا وبشرط سداد نقدي أو قصير الأجل، وليس لها علاقة بأسعار بيع المصانع، حيث ترتبط بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها شاملة مصروفات النقل ولا تشمل الإكراميات ومصروفات التعتيق.

خدمات الطوارئ والمرور والنجدة والإسعاف.. أرقام تهمك

يقدم موقع “صدى البلد” الإخباري، أخبار للخدمات بشكل يومي، ونقدم اليوم لقرائنا الأعزاء أرقام الهاتف الخاصة بـ خدمات الطوارئ والمرور والحماية المدنية و الإسعاف، ليستغيث بها المواطنون في وقت الحاجة.

ووضعت الشرطة المصرية، أرقام طوارئ لمعظم خدمات قطاعاتها المختصة بالتعامل مع المواطنين.

أرقام تهمك .. الطوارئ والمرور والنجدة

ويأتى فى مقدمة خدمات تلك الإدارات طوارئ المرور للاستغاثة بها حال وقوع حوادث مرورية على الطرق السريعة، وخصصت له الوزارة رقم 01221110000، وشرطة النجدة للبلاغ عن الحوادث بصفة عامة والحالات الطارئة وخصص له رقم 122.

- رقم شرطة النجدة لتلقي بلاغات المواطنين 122

- رقم خدمات الإسعاف 123

-رقم خدمات الإدارة العامة لمرور القاهرة 136 - 01155554444

- رقم الإدارة العامة لمرور الجيزة 37612166

- رقم مرور أكتوبر 38355532

-رقم الإدارة العامة للحماية المدنية 23892017 - 23892016 - 180

-رقم الحماية المدنية بالقاهرة 23919364

- رقم الحماية المدنية بالجيزة 37610258