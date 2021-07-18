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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أسعار الذهب و العملات الأجنبية فى الأسواق اليوم الأحد

الذهب
الذهب

 

عرض برنامج “صباح البلد” المذاع على قناة “صدى البلد” اليوم  الأحد 18 -7- 2021، تقريرًا مفصلًا عن اسعار الذهب والعملات الأجنبية.

أسعار الذهب اليوم فى مصر


سعر جرام الذهب عيار 24 يسجل 905جنيهات للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب 21 الأكثر شيوعا 792 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18 يصل إلى 679 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب يسجل 6336 جنيها.

 

وفى سياق آخر، قال محمد زيدان خبير أسواق المال العالمية، إن الذهب يشهد عمليات تصحيح بهدف جني الأرباح من جانب المستثمرين مع زيادة المعروض في البورصة العالمية، متوقعا استمرار انخفاض المعدن الأصفر نحو مستويات من 1802 دولار إلى 1780 دولارا شرط عدم الإغلاق أعلى مستويات 1902 دولار.

وتتأثر أسعار الذهب في مصر بشكل وثيق بحركة المعدن في الأسواق العالمية، وكذلك بحركة سعر الدولار، لذا فإن أي تغيير سينعكس على السعر فورا بالسوق المحلية.

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

وينظر المستثمرون إلى الذهب كاستثمار آمن و مخزن للقيمة خاصة فى أوقات الاضطرابات و التى دائما ما يتبعها حالات من التذبذب فى سعره وهناك عدة أسباب تدفع بالذهب للهبوط أو الارتفاع.


أسعار العملات الأجنبية

سعر الدولار اليوم

سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم 15.72 جنيه للبيع، و15.62 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 18.62 جنيه للبيع و18.43 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 21.81 جنيه للبيع و21.57 جنيها للشراء.

سعر الريال السعودى

سعر الريال السعودى 4.19 جنيه للبيع و4.16 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتى

سعر الدينار الكويتى 52.28 جنيه للبيع 49.26  جنيه للشراء.

وسجل سعر الدولار في بنوك: "الأهلي اليوناني، التعمير والإسكان، بلوم، المصرف المتحد، الأهلي الكويتي" 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع.

 

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