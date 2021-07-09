تعرف على أسعار الذهب اليوم الجمعة 9-7-2021

أسعار الذهب

استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، اليوم الجمعة 9-7-2021، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب في مصر.

أسعار الذهب اليوم فى مصر

سعر جرام الذهب عيار 24 يسجل 902 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب 21 الأكثر شيوعا 790 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18 يصل إلى 678 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب يسجل 6320 جنيها.

وفى سياق آخر، قال محمد زيدان خبير أسواق المال العالمية، إن الذهب يشهد عمليات تصحيح بهدف جني الأرباح من جانب المستثمرين مع زيادة المعروض في البورصة العالمية، متوقعا استمرار انخفاض المعدن الأصفر نحو مستويات من 1802 دولار إلى 1780 دولارا شرط عدم الإغلاق أعلى مستويات 1902 دولار.

وتتأثر أسعار الذهب في مصر بشكل وثيق بحركة المعدن في الأسواق العالمية، وكذلك بحركة سعر الدولار، لذا فإن أي تغيير سينعكس على السعر فورا بالسوق المحلية.

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

وينظر المستثمرون إلى الذهب كاستثمار آمن و مخزن للقيمة خاصة فى أوقات الاضطرابات و التى دائما ما يتبعها حالات من التذبذب فى سعره وهناك عدة أسباب تدفع بالذهب للهبوط أو الارتفاع.

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سعر الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية اليوم الجمعة

ننشر سعر الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري، في ختام تعاملات اليوم الجمعة 9 يوليو 2021 وفقا لآخر تحديث فى البنك المركزي.

وجاءت الأسعار كالآتى:

سعر الدولار أمريكى​ 15.6408

يورو​ 18.4984

جنيه إسترلينى​ 21.6360

فرنك سويسرى​ 16.9420

100 ين يابانى​ 14.1444

ريال سعودى​ 4.1701

دينار كويتى​ 51.8905

درهم اماراتى​ 4.2577

اليوان الصينى​ 2.4181