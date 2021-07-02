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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الجمعة 2-7-2021

الذهب فى الامارات
الذهب فى الامارات

يستعرض "صدى البلد" أسعار الذهب في الإمارات العربية المتحدة اليوم،الجمعة 2 يوليو 2021 وأهم التغيرات التي يتعرض لها سعر الذهب في الإمارات بـ الدرهم الاماراتى والدولار الأمريكي.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الجمعة:

تتأثر أسعار الذهب في الإمارات وفقًا للتغيرات التى تطرأ على سعر أوقية الذهب عالميا سواء بالصعود أو الهبوط، ومن خلال السطور التالية نتعرف على أسعار الذهب في الامارات لجميع الأعيرة الذهبية مقابل الدرهم وفقا لموقع gold price today.

وفيما يلي نستعرض أسعار الذهب في الامارات اليوم الجمعة مقابل الدرهم والدولار الأمريكي:

أسعار الذهب في الامارات اليوم الجمعة للجرام عيار 24 (209.87درهم إماراتى ) أي ما يعادل (57.14 دولار أمريكي).

أسعار الذهب في الامارات اليوم الجمعة للجرام عيار 22(192.38درهم إماراتى ) أي ما يعادل (52.38 دولار أمريكي).

أسعار الذهب في الامارات اليوم الجمعة للجرام عيار 21 (183.64 درهم إماراتى ) أي ما يعادل (50 دولار أمريكي).

أسعار الذهب في الامارات اليوم الجمعة للجرام عيار 18 (157.40 درهم إماراتى ) أي ما يعادل (42.85 دولار أمريكي).

أسعار الذهب في الامارات للجرام عيار 14 (122.42 درهم إماراتى) أي ما يعادل (33.33 دولار أمريكي).

أسعار الذهب في الامارات للجرام عيار 12 (104.93 درهم إماراتى ) أي ما يعادل (28.57 دولار أمريكي).

أسعار الذهب في الامارات لـ الأوقية (6527درهم إماراتى ) أي ما يعادل (1777 دولار أمريكي).

أسعار الذهب في الاماراتى لـ الجنيه الذهب (1469 درهم إماراتى ) أي ما يعادل (399.98 دولار أمريكي).

أسعار الذهب في الامارات لـ الكيلو (209.867درهم إماراتى) أي ما يعادل (57138 دولار أمريكي).

عوامل تحدد أسعار الذهب فى الإماراتى:

تعتبر اسعار الذهب اليوم الامارات من السلع المتداولة يومياً، ولذلك فإن سعر الذهب اليوم في دبي ومختلف مدن الامارات قابلة للارتفاع والانخفاض بشكلٍ مستمر يومياً، وتالياً أهم العوامل التي تؤثر بشكلٍ أو بآخر على سعر جرام الذهب في الامارات:

معدل الفائدة الرئيسية: يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنك المركزي إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقاً لحالة البلد الاقتصادية

أسعار النفط عالمياً: عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعاً وانخفاضاً في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره أكثر أماناً من الناحية الاقتصادية، وبالتالي يرتفع سعر الذهب فضلا عن كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب.

 

أسعار الذهب الذهب درهم إماراتى دولار أمريكي اليوم الجمعة

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