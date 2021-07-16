أسعار الذهب اليوم الجمعة 16 - 7 - 2021

ارتفعت أسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم الجمعة 16 - 7 - 2021 بمحلات الصاغة بدون مصنعية، والتي جاءت على النحو التالي:

أسعار الذهب عيار 24 907 إلى 909

أسعار الذهب عيار 22 832 إلى 834

أسعار الذهب عيار 21 794 إلى 796

أسعار الذهب عيار 18 681 إلى 683

أسعار الذهب عيار 14 530 إلى 532

أسعار الذهب عيار 12 455 إلى 456

أسعار الذهب الاونصة 28,150 إلى 28,221

الجنيه الذهب 6,336 إلى 6,352

أسعار الذهب الكيلو 905,143 إلى 907,429

سعر الذهب في مصر بالمصنعية

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

وينظر المستثمرون إلى الذهب كاستثمار آمن و مخزن للقيمة خاصة فى أوقات الاضطرابات و التى دائما ما يتبعها حالات من التذبذب فى سعره وهناك عدة أسباب تدفع بالذهب للهبوط او الارتفاع.