أبو القاسم قبل مواجهة بطل ألمانيا فى اولمبياد طوكيو: دعواتكم

تحدث علاء أبو القاسم ‏البطل الأوليمبي المصري، لاعب سلاح الشيش، عن مواجهته المقبلة له عبر الصفحة الرسمية له بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وقال أبو القاسم: "توكلت على الله أولي مشاركاتي في أولمبياد طوكيو مع الألماني بنجامين الخامسة صباح اليوم بتوقيت القاهرة، دعواتكم".

وحمل بطل السلاح علم مصر بصحبة بطلة التايكوندو هداية ملاك، فى حفل الافتتاح أولمبياد طوكيو 2020 .

وتشارك مصر فى أولمبياد طوكيو ببعثة هى الأكبر فى تاريخ المشاركات المصرية الأولمبية، حيث وصل عدد اللاعبين لـ146 لاعبا ولاعبة، بواقع 134 أساسيا مقسمين إلى 86 لاعبا و48 لاعبة، بالإضافة إلى 12 احتياطيا، طبقا لتعليمات اللجنة الأولمبية الدولية.

