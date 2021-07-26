خالد الغندور يعود لتدريبات الاتحاد عقب جراحة الوجه

عاد خالد الغندور لاعب الاتحاد السكندري الي التدريبات الجماعية مع الفريق عقب شفائه من جراحة عظام الوجه بعد اصابته في مباراة الإسماعيلي بالجولة الماضية.



ويستعد الاتحاد السكندري لمواجهة الزمالك باستاد الإسكندرية ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

ونجح مجلس إدارة الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي في تجديد تعاقد خالد الغندور لاعب الفريق الأول لثلاثة مواسم قادمة.

وينتهي تعاقد خالد الغندور مع الاتحاد السكندري نهاية الموسم القادم “2021-2022”.

ووافق خالد الغندور على تمديد تعاقده مع الاتحاد السكندري عقب الجلسة التي عقدت معه بحضور رئيس نادي الاتحاد السكندري محمد مصيلحي والاتفاق على كل التفاصيل