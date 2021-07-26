وائل جسار يحتفل بعيد ميلاد ابنته: الله يعطيكى أيام حلوة

هنأ الفنان وائل جسار ابنته بعيد ميلادها، ونشر صورة تجمعهما عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وكتب جسار لابنته: "حياتى انت يا بنتى الله يخليكى ياكى وعقبال المية سنة والله يعطيكى أيام حلوة".



وأحيا وائل جسار حفلا فى العلمين الجديدة يوم الجمعة الماضية، وذلك ضمن حفلات عيد الأضحى المبارك 2021.



وقدم وائل جسار لجمهوره عددًا كبيرًا من أغانيه القديمة والحديثة، مثل "غريبة الناس، بتوحشينى، جرح الماضى، مشيت خلاص، النهاية واحدة، عمر واحد، خلينى ذكرى، مخبى إيه" وغيرها من الأغنيات.



وطرح وائل جسار مؤخرًا أغنية بعنوان "ولا فى الأحلام"، من كلمات أحمد قطوط، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع موسيقى شريف منصور، وميكس وماستر محمد جودة.