عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الغنوشي يحرض أنصاره على الاحتشاد أمام البرلمان.. فيديو

راشد الغنوشي
راشد الغنوشي

نشر الحساب الرسمي لرئيس حركة النهضة الاخوانية في تونس، راشد الغنوشي، على فيسبوك، تحريض إلى مؤيديه على الاحتشاد أمام مبنى البرلمان التونسي، عقب منعه من دخوله.

txt

قوات الجيش تمنع الغنوشي من دخول البرلمان

txt

يتحدى إرادة الشعب.. الغنوشي يدعو أنصاره للنزول للشارع

وانتشر شريط فيديو لمنع قوات الجيش الغنوشي من دخول البرلمان برفقة نوابه، وعدد من أعضاء المجلس التابعين له.

واتهم رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي، أمس الأحد، رئيس تونس قيس سعيد بالانقلاب على الثورة، والدستور، بعدما جمد عمل البرلمان، وأقال رئيس الحكومة هشام المشيشي.

ونقلت وكالة "رويترز" الإخبارية عن الغنوشي قوله "نحن نعتبر المؤسسات ما زالت قائمة، وأنصار النهضة والشعب التونسي سيدافعون عن الثورة".

وأعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، الأحد، تجميد كل سلطات مجلس النواب برئاسة رئيس حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي.

كما قرر قيس سعيد رفع الحصانة عن كل أعضاء مجلس النواب وعزل رئيس الحكومة هشام المشيشي.

 

وقال بيان صادر عن الرئاسة التونسية " الرئيس قيس سعيد قرر تولي السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس الحكومة يعينه رئيس الجمهورية".

 

واقتحم المتظاهرون اليوم الأحد، مقرات حركة النهضة الإخوانية في مختلف المدن، حيث شهدت ولايات تونسية مطالب بإسقاط حكومة هشام المشيشي وحل البرلمان  الذي تسيطر عليه الحركة.

 

وزعمت حركة النهضة - ذراع الإخوان في تونس - أن الرئيس قيس سعيد يقف وراء احتجاجات اليوم في معظم مناطق البلاد، وبث الفوضى والفتنة.

 

وقال رفيق عبد السلام، القيادي في حركة النهضة ''كل عمليات الحرق والتخريب التي تعرضت لها مقرات النهضة تقف وراءها تنسيقيات قيس سعيد التي توجه من غرفة مظلمة في قرطاج إلى جانب بعض البلطجية من المرتزقة".

 

وأضاف ''ما يريده قيس سعيد هو تنصيب نفسه الحاكم المطلق عن طريق تنسيقيات شعبوية فوضوية متحالفة مع البلطجية''.

https://fb.watch/6ZSunCNHtv/

راشد الغنوشي الرئيس التونسي البرلمان التونسي حركة النهضة الإخوانية هشام المشيشي

موضوعات متعلقة

قوات الجيش تمنع الغنوشي من دخول البرلمان

يتحدى إرادة الشعب.. الغنوشي يدعو أنصاره للنزول للشارع

الرئيس التونسي يتفقد المواطنين في شارع الحبيب بورقيبه سيرا على قدميه.. فيديو

انتشار الجيش التونسي في الشوارع والميادين.. فيديو

الرئاسة التونسية تكشف معلومات جديدة وتعلن عن قرارات خلال ساعات

الرئيس التونسي يعلق عمل البرلمان لمدة 30 يوما

الشعب التونسي يحتفل في الشوارع بقرارات الرئيس.. فيديو

الجيش التونسي يطوق مبنى التلفزيون

ترشيحاتنا

الجيش التونسي يتمركز حول مقر وزارة الداخلية

الغنوشي يحرض أنصاره على الاحتشاد أمام البرلمان.. فيديو

أولمبياد طوكيو.. أدهم حاتم وضحى هاني يودعان منافسات الزوجي المختلط للريشة الطائرة

صدمة بشأن إصابات كورونا في الصين

أولمبياد طوكيو.. سيف عيسي يكتسح لاعب استراليا ويتأهل لربع النهائي في التايكوندو

هل يجوز ذبح طائر اليمام؟.. أمين الفتوى تجيب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

احذر .. 6 أخطاء شائعة تؤدي لـ انفجار التكييف

حركة تنقلات الشرطة 2021 .. الإعلان خلال ساعات

أحمد موسى يفتح النار على بعثة مصر في طوكيو 2020 لهذا السبب

خالد الغندور بعد هدف ولتر بواليا : القاضية ممكن بتنفع في مباريات كثيرة

الجنايات: إخطار الإنتربول الدولي بسرعة ضبط وإحضار الهارب محمد علي

خاص | نتيجة الدبلومات الفنية 2021 في جميع المحافظات خلال ساعات

أطاحت بالأطفال في الهواء.. شاهد انهيار السلسلة الدوارة في مدينة ملاهي|صور

ترتيب مجموعة منتخب مصر بعد الخسارة من الأرجنتين في طوكيو 2020

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فنان مصري يثبت بالصور وجود تشابه غريب بين الفنانين ولوحات عالمية.. شاهد

دراسة صادمة.. القطط أكثر عرضة من الكلاب للإصابة بفيروس كورونا

بمجرد اقتراب العريس منها.. شاهد تصرف غريب من عروس على خشبة المسرح

مجهول الهوية.. فائز باليانصيب على وشك خسارة مليون جنيه إسترليني

فيديو

الزمالك يرد علي تصريحات سيد عبدالحفيظ بشأن المجاملات ..فيديو

مصطفى البدري: هدفي في الأهلي جملة متفق عليها.. وسنقاتل للبقاء في الممتاز.. فيديو

بعد حادثي ابنة أحمد بدير والتنمية المحلية.. أخطاء تؤدي لـ انفجار التكييف

رسالة من ربنا.. تفاصيل نجاة ابنة أحمد بدير وحفيدته من الموت "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

فاطمة عبد الحافظ تكتب: مؤاخاة جديدة في حياة كريمة

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (12)

ميران حسين تكتب: ضد المنطق.. الخصام

د.محمد عونى يكتب: الأهلى بريمو أفريقيا

د. علاء الشال يكتب عن أمهات المؤمنين: السيدة خديجة «2»

وفاء ابو السعود تكتب: حائرون على الطريق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

الجلوتاثيون والمناعة

المستشار أسـامة الصعيدي

التنمية البشرية وثقافة التعامل مع الطفل

د. محمد مبروك

يوليو 2021

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الترتيبات الحدودية وعدم الاستقرار

إبراهيم شعبان

هل الانسحاب الأمريكي من العراق لصالح داعش وإيران؟

مني أحمد

الثورة البيضاء

كريمة أبو العينين

قلب أمه

هويدا دويدار

أمى.. الرحلة قصيرة

اﻟﻤﺰﻳﺪ