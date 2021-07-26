ستظلين فتاتي الصغيرة دائما.. زوجة وائل جسار تحتفل بعيد ميلاد ابنتها

احتفلت ميراي مقدسي زوجة الفنان وائل جسار بعيد ميلاد ابنتهما، ونشرت صورة تجمعهما عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وكتبت زوجة الفنان اللبناني: "مهما كان عمرك ، ستظلين فتاتي الصغيرة دائماً أتمنى لك عيد ميلاد رائع🎂😍👑".



وأحيا وائل جسار حفلا فى العلمين الجديدة يوم الجمعة الماضية، وذلك ضمن حفلات عيد الأضحى المبارك 2021.



وقدم وائل جسار لجمهوره عددًا كبيرًا من أغانيه القديمة والحديثة، مثل "غريبة الناس، بتوحشينى، جرح الماضى، مشيت خلاص، النهاية واحدة، عمر واحد، خلينى ذكرى، مخبى إيه" وغيرها من الأغنيات.

وطرح وائل جسار مؤخرًا أغنية بعنوان "ولا فى الأحلام"، من كلمات أحمد قطوط، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع موسيقى شريف منصور، وميكس وماستر محمد جودة.