الحالة المرورية فى القليوبية : سيولة على الطرق السريعة والزراعية

تشهد الطرق السريعة والزراعية فى القليوبية حالة من السيولة المرورية صباح اليوم الاثنين حيث يشهد طريق القاهرة – الإسكندرية الزراعى السريع والطريق الدائري انتظام الحركة المرورية وسير السيارات.

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من ناحية أخرى ، يعمل محور بنها – شبرا الحر فى القليوبية بكامل طاقته ويشهد انتظام فى حركة السيارات وسيولة مرورية دون وقوع أى حوادث مرورية.



من جانبها عززت قوات الإدارة العامة لمرور القليوبية من تواجدها على المحاور الرئيسية والميادين مع انتشار الخدمات المرورية أعلى المحاور للعمل على إزالة أي أعطال مرورية أو حوادث تعوق حركة السيارات بالشوارع ولتسهيل وصول المواطنين الى أعمالهم ومصالحهم دون تعطيل.



وكلف العميد أمجد محفوظ مدير المرور بانتشار لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها وعدم التهاون مع مخالفي قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التي يتم رصدها بالشوارع وتتسبب في زحامات مرورية بالطرق.



من ناحية أخرى ، ألقت مباحث مركز شرطة طوخ فى القليوبية القبض على 5 عاطلين بحوزتهم أسلحة نارية وبيضاء وكمية من الذخيرة بقصد ممارسة البلطجة على المواطنين، وذلك خلال حملة أمنية شنتها الأجهزة الأمنية وتم التحفظ على المتهمين والأسلحة وتولت النيابة التحقيق.



تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من مباحث مركز شرطة طوخ تفيد قيام حملة امنية لضبط الخارجين على القانون واستهدفت الحملة قرية مشتهر ومحيطها بدائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.



وأسفرت عن ضبط عاطلين بحوزتهم قطعتين سلاح خرطوش وكمية من الذخيرة وضبط 3 عاطلين بحوزتهم أسلحة بيضاء عبارة عن سنج ومطاوى بقصد ممارسة البلطجة.



كما تم ضبط عاطلين بحوزتهم كميات مختلفة من المخدرات بقصد الاتجار كما تمكنت الحملة التى شارك فيها مباحث تنفيذ الأحكام من تنفيذ 2436 حكم قضائى متنوع واحيل جميع المتهمين للنيابات المختصة فتولت التحقيق.

وكانت النيابة العامة فى القليوبية قد أمرت بحبس المتهمة "ريهام سعيد" أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، لاتهامها بقتل زوجها عمدًا مع سبق الإصرار وإحرازها سلاحًا أبيضَ -سكينًا- استخدمته في القتل.



وأوضحت النيابة في بيان اليوم السبت أنها أُخطرت بوفاة المجني عليه فانتقلت لمناظرة جثمانه، ومعاينة مسرح الحادث بالوحدة السكنية محل إقامة الزوجين، وتبين بالجثمان إصابة بالصدر من الناحية اليسرى، وبالوحدة السكنية تبينت بعثرةَ بعض محتوياتها وكسر بباب الحمام وبعض آثار للدماء.



وأمرت النيابةُ الشرطةَ بإجراء التحريات حول الواقعة، فتوصلت إلى طعن المتهمة المجني عليه ،بالسكين على إثر مشادَّة بينهما تطورت حتى تضاربا فالتقطت المتهمة السكينَ من بين أدوات المطبخ وسددت طعنة لصدر المجني عليه فأحدثت إصابته التي أودت بحياته، ثم حاولت المتهمةُ ووالدةُ المجني عليه إسعافَهُ ونقله إلى طبيب ولكن وافته المنية،وكانت النيابة العامة قد أُخطرت من الشرطة بالعثور على السكين المستخدم بمحلِّ الواقعة فأمرت بالتحفظ عليه.



وأمرت النيابة بضبط المتهمة، وباستجوابها أقرت بمضمون ما ورد بمحضر التحريات، وأضافت أنها كانت تحاول الذَّوْد عن نفسها خلال المشاجرةِ بينها وبين زوجها، إذ كان قد تعدى عليها مُطْبقًا على عنقها، فأرادت تخويفه بالسكين لردِّ اعتدائه عليها ولكن أصابته بالطعنة التي أودت بحياته، وقد ورد تقرير طبي يفيد بوجود سحجات بعنق المتهمة، وبمواجهتها بالسكين المضبوط أقرَّت باستخدامه في إصابة زوجها.



وقد أصدرت النيابة العامة قرارا بحبس المتهمة أربعة أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات، وبعرض أمر حبسها على المحكمة المختصة أمرت بمدِّ حبسها خمسة عشر يوما إضافية، وجارى استكمال التحقيقات.

