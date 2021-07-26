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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

تموين الشرقية: ضبط 480 لتر بنزين داخل محطة وقود بدون ترخيص

صدى البلد

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بالشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود المتواجدة بنطاق المحافظة للتأكد من التزام أصحابها بالأسعار الجديدة والتي أقرتها لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية وتم تطبيقها بجميع أنحاء الجمهورية من صباح أمس الجمعة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وأكدت وكيل وزارة التموين بالشرقية انه تنفيذاً لتوجيهات المحافظ  قامت إداره تموين  كفر صقر بتحرير محضر برقم ١٥٥٠جنح طوارئ أمن دوله لإداره وتشغيل محطه تموين سيارات بدون ترخيص من الجهات المختصة ، وتم التحفظ على ٤٠٠ لتر بنزين ٨٠ ، كما تم التحفظ على ٢٠ جركن زيت سيارات سعه  ٤ لتر  بإجمالي ٨٠ لتر زيت سيارات.

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كما تم تحرير ٧ تقارير  إثبات حالة ضد مخابز مخالفه لإنتاج خبز ناقص وزن الرغيف وعدم نظافة أدوات العجن وإنتاج وعدم إعطاء بون الصرف.

 

وعلي جانب آخر فقد أكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية أنه تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان برفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضي والمواطنين بمستشفيات محافظة الشرقية، واستكمالا لمنظومة العلاج علي نفقة الدولة، قام فريق جراحة الأورام بمستشفي السعديين المركزي بقيادة الدكتور طه عبدالوهاب أستاذ جراحة الأورام بجامعة الزقازيق، والدكتور محمد الجزار استاذ جراحة الأورام بجامعة الزقازيق، والدكتور حسام الهادى اخصائي الجراحة ومدير قسم العمليات بالمستشفي، والدكتور محمد سعيد اخصائي التخدير، بإجراء عملية استئصال طحال بالمنظار وجهاز الليجاشور للمرة الأولى بالمستشفي، نتيجة وجود ورم بالطحال لمريضة تبلغ من العمر ٣٠ سنة، والتى حضرت للقسم تعانى من آلام حادة بالبطن، وبعد إجراء الفحوصات والتحاليل والأشعات اللازمة تبين وجود ورم بالطحال وبعد العرض على لجنة الأورام بالمستشفى تم اتخاذ القرار بالعملية، تحت إشراف الدكتور أحمد بحلاق مدير المستشفي، وتم إجراء العملية بنجاح.

 

وأضاف الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية أن إجمالى حالات جراحات الأورام بمستشفى السعديين بلغ حتي الآن ٦٦ عملية جراحية، مقدماً الشكر لمدير المستشفي، وجميع السادة الأطباء وهيئة التمريض والفريق الطبي المشارك والخدمات المعاونة علي الجهود المخلصة المبذولة لصالح المرضي والمواطنين بمحافظة الشرقية

الشرقية تحرير مخالفة ضبط صحة حملات

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