حبس شاب قتل ابن خاله بسبب خلافات أسرية بالمحلة

قررت نيابة مركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية حبس المتهم باستدراج ابن خاله وقتله والتخلص من جثته وسيارته فى ترعة شبرا ملكان، 4 أيام على ذمة التحقيقات.



تلقي اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز شرطة المحلة يفيد بتحرير أسرة الشاب "أمير . ي"مقيم قرية شبرا بابل مركز المحلة بلاغا باختفائه يوم وقفة عرفات، و بالفحص تبين أن ابن عمته كان آخر شخص قد قابله ، وكشفت التحريات إلى أنه وراء اختفاء الشاب ، تم القبض عليه .



واعترف المتهم باستدراجه فى سيارة مبلغ بسرقتها وقام بقتل ابن خاله والتخلص منه هو والسيارة فى ترعة شبرا ملكان.

و علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ النهرى وتم انتشال الجثة والسيارة والتحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى.

وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

