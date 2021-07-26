عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس شاب قتل ابن خاله بسبب خلافات أسرية بالمحلة

المجني عليه
المجني عليه

قررت نيابة مركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية حبس المتهم باستدراج ابن خاله وقتله والتخلص من جثته وسيارته فى ترعة شبرا ملكان، 4 أيام على ذمة التحقيقات.


تلقي اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية، إخطارا من  مأمور مركز شرطة المحلة يفيد بتحرير أسرة الشاب "أمير . ي"مقيم قرية شبرا بابل مركز المحلة بلاغا باختفائه يوم وقفة عرفات، و بالفحص تبين أن ابن عمته كان آخر شخص قد قابله ، وكشفت  التحريات إلى أنه وراء اختفاء الشاب ، تم القبض عليه .

محافظ الغربية يتفقد مشروعات أعمال الرصف والتطوير بزفتي والمحلة الكبري


واعترف المتهم باستدراجه فى سيارة مبلغ بسرقتها وقام بقتل ابن خاله والتخلص منه هو والسيارة فى ترعة شبرا ملكان.

و علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ النهرى وتم انتشال الجثة والسيارة والتحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى.

وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.
 

حبس شاب أخصائية تمريض المحلة شهيد لقمة العيش حبس المتهم 4 أيام قتل إبن خال

موضوعات متعلقة

الجزء العلوى من جسدهم عارياً.. ضبط أصدقاء عريس الغربية لاحتفالهم بطريقة غير لائقة

ترشيحاتنا

ما معنى وأبعاد تجميد البرلمان التونسي؟

آلام الطلق تفاجئ طالبة خلال امتحان الثانوية الأزهرية بالشرقية

برلماني يطالب دول العالم الداعية لـ السلام الاجتماعي بتصنيف الإخوان جماعة إرهابية

أنصار حركة النهضة الإخوانية يعتدون على المواطنين التونسيين أمام البرلمان

شكري يستقبل نظيره الأردني لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية.. صور

منسق مصر بلا غرقى: انضم إلينا وزارات معنية لإعلاء هدف المبادرة ونتائجها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شوبير يعلن اسم أول الراحلين عن الأهلي ويهاجم موسيماني

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2021 .. وإعلان الأوائل خلال ساعات

لمن لم يستطع النوم بسبب الحر.. النبي يوصيه بـ12 سنة

وظائف البنك الأهلي الجديدة 2021.. تعرف على التخصصات وطرق التقديم كاملة

الجرام أقل من 700 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الإثنين في مصر 26-7-2021

شوقي السعيد يستفز جماهير الأهلي بعد الفوز علي الانتاج الحربي

محاولات من الإخوان لاقتحام البرلمان التونسي بالقوة

الغنوشي يقرر الاعتصام أمام البرلمان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فنان مصري يثبت بالصور وجود تشابه غريب بين الفنانين ولوحات عالمية.. شاهد

دراسة صادمة.. القطط أكثر عرضة من الكلاب للإصابة بفيروس كورونا

بمجرد اقتراب العريس منها.. شاهد تصرف غريب من عروس على خشبة المسرح

مجهول الهوية.. فائز باليانصيب على وشك خسارة مليون جنيه إسترليني

فيديو

الزمالك يرد علي تصريحات سيد عبدالحفيظ بشأن المجاملات ..فيديو

مصطفى البدري: هدفي في الأهلي جملة متفق عليها.. وسنقاتل للبقاء في الممتاز.. فيديو

بعد حادثي ابنة أحمد بدير والتنمية المحلية.. أخطاء تؤدي لـ انفجار التكييف

رسالة من ربنا.. تفاصيل نجاة ابنة أحمد بدير وحفيدته من الموت "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

سعد الفقي يكتب : الرئيس السيسي وآل البيت

محمود الجلاد يكتب: 2 أغسطس أكبر تجمع لمفتي العالم في مصر ‏

فاطمة عبد الحافظ تكتب: مؤاخاة جديدة في حياة كريمة

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (12)

ميران حسين تكتب: ضد المنطق.. الخصام

د.محمد عونى يكتب: الأهلى بريمو أفريقيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

تونس والساعات الحرجة!!

د.مجدي بدران

الجلوتاثيون والمناعة

المستشار أسـامة الصعيدي

التنمية البشرية وثقافة التعامل مع الطفل

د. محمد مبروك

يوليو 2021

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الترتيبات الحدودية وعدم الاستقرار

إبراهيم شعبان

هل الانسحاب الأمريكي من العراق لصالح داعش وإيران؟

مني أحمد

الثورة البيضاء

كريمة أبو العينين

قلب أمه

اﻟﻤﺰﻳﺪ