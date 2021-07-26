عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

هبوط وإعياء.. نقل طالبين للمستشفى بعد أداء امتحانات الثانوية العامة بالقليوبية

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة

كشف مصدر بغرفة العمليات المركزية للتربية والتعليم فى القليوبية إصابة طالب بلجنة مدرسة أبو زعبل البلد الثانوية بهبوط وحالة إعياء خلال امتحانات اللغة الأجنبية الأولى وتم نقله إلى مستشفى الخانكة المركزى  بأبوزعبل.

 

اقرأ أيضا:
وكيل تعليم القليوبية يتابع سير الامتحانات من غرفة العمليات 
 

وأشار المصدر إلى أنه تم أيضا نقل طالبة بلجنة مدرسة شبين القناطر الثانوية بنات إلى مستشفى شبين القناطر العام إثر إصابتها بهبوط حاد فى الدورة الدموية خلال الامتحان.


من جانبه أكد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، ضرورة توفير جميع السبل لأداء الامتحانات في حالة من الهدوء والاطمئنان لدى الطلاب، واتخاذ جميع التدابير والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، مشيرا إلى ضرورة المتابعة المستمرة لجميع اللجان.
وتابع الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم فى القليوبية ، سير انتظام امتحانات الشهادة الثانوية العامة ، من داخل غرفة العمليات المركزية بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية، وذلك للتأكد من بدء  للامتحانات وتذليل كافة المعوقات والعقبات التي تواجه الطلاب بأقصي سرعة والتعامل الفوري مع أى حالات اشتباه أو الإصابة بفيروس كورونا المستجد واتخاذ اللازم طبياً للحفاظ على صحة وسلامة الجميع، في إطار توجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.


وأكد وكيل الوزارة أنه تم التنسيق بين كافة الجهات المعنية لتأمين الامتحانات بجميع المدارس بمراكز وقرى المحافظة،  مشدداً على توفير الأمن والسلامة لكل المشاركين في الامتحانات وتأمين اللجان الامتحانية مع مراعاة توفير جو من الطمأنينة للطلاب للقضاء علي القلق والفزع بداخلهم.


وأوضح أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية  لمتابعة سير انتظام امتحانات الثانوية العامة، مؤكدا أنه هناك تواصل دائم مع غرفة  العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية على مستوى المراكز لمتابعة أعمال الامتحان واتخاذ اللازم وتذليل أى معوقات وحل كل المشاكل فورا مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وارتداء الكمامات والتطهير قبل الامتحانات وبعدها للحفاظ علي صحة أبنائنا الطلبة.

القليوبية وزارة التربية والتعليم مديرية التربية والتعليم فيروس كورونا المستجد امتحانات الثانوية العامة اللغة الاجنبية الاولى الشهادة الثانوية العامة

موضوعات متعلقة

بين السهولة والصعوبة.. شاهد آراء طلاب الثانوية في امتحان اللغة الأجنببة الأولى

امتحان متوسط .. طلاب الثانوية العامة علمي يبدون آرائهم حول اللغة الأجنبية الأولى

فتح باب التقديم للالتحاق بالمدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية

ترشيحاتنا

لأسباب نبيلة.. ابتكار دمى حقيقية تشبه المواليد.. صور

تعرف على 10 حقائق مذهلة لا تعرفها عن بي ام دبليو

تحذير شديد من شراء محجب الشمس من المحلات وليس الصيدليات|فيديو

أبرزها وفاة المدين..تعرف على حالات فسخ الصلح بـ قانون الإفلاس الجديد

باحث في الحركات المتطرفة..تونس تصدر عشرات الآلاف من الدواعش للدول العربية

بـ مواد دستورية| التعديل الوزاري بـ أمر رئيس الجمهورية وموافقة أغلبية النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شوبير يعلن اسم أول الراحلين عن الأهلي ويهاجم موسيماني

آلام الطلق تفاجئ طالبة خلال امتحان الثانوية الأزهرية بالشرقية

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2021 .. وإعلان الأوائل خلال ساعات

لمن لم يستطع النوم بسبب الحر.. النبي يوصيه بـ12 سنة

ننشر أول صور للراقصة الأجنبية المقتولة بالقاهرة

الجرام أقل من 700 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الإثنين في مصر 26-7-2021

وظائف البنك الأهلي الجديدة 2021.. تعرف على التخصصات وطرق التقديم كاملة

شوقي السعيد يستفز جماهير الأهلي بعد الفوز علي الانتاج الحربي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فنان مصري يثبت بالصور وجود تشابه غريب بين الفنانين ولوحات عالمية.. شاهد

دراسة صادمة.. القطط أكثر عرضة من الكلاب للإصابة بفيروس كورونا

بمجرد اقتراب العريس منها.. شاهد تصرف غريب من عروس على خشبة المسرح

مجهول الهوية.. فائز باليانصيب على وشك خسارة مليون جنيه إسترليني

فيديو

قيس سعيد ينتفض ضد الإخوان .. ماذا يحدث في تونس "فيديوجراف"

الزمالك يرد علي تصريحات سيد عبدالحفيظ بشأن المجاملات ..فيديو

مصطفى البدري: هدفي في الأهلي جملة متفق عليها.. وسنقاتل للبقاء في الممتاز.. فيديو

بعد حادثي ابنة أحمد بدير والتنمية المحلية.. أخطاء تؤدي لـ انفجار التكييف

المزيد

ساحة رأي

سعد الفقي يكتب : الرئيس السيسي وآل البيت

محمود الجلاد يكتب: 2 أغسطس أكبر تجمع لمفتي العالم في مصر ‏

فاطمة عبد الحافظ تكتب: مؤاخاة جديدة في حياة كريمة

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (12)

ميران حسين تكتب: ضد المنطق.. الخصام

د.محمد عونى يكتب: الأهلى بريمو أفريقيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

تونس والساعات الحرجة!!

د.مجدي بدران

الجلوتاثيون والمناعة

المستشار أسـامة الصعيدي

التنمية البشرية وثقافة التعامل مع الطفل

د. محمد مبروك

يوليو 2021

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الترتيبات الحدودية وعدم الاستقرار

إبراهيم شعبان

هل الانسحاب الأمريكي من العراق لصالح داعش وإيران؟

مني أحمد

الثورة البيضاء

كريمة أبو العينين

قلب أمه

اﻟﻤﺰﻳﺪ