هبوط وإعياء.. نقل طالبين للمستشفى بعد أداء امتحانات الثانوية العامة بالقليوبية

كشف مصدر بغرفة العمليات المركزية للتربية والتعليم فى القليوبية إصابة طالب بلجنة مدرسة أبو زعبل البلد الثانوية بهبوط وحالة إعياء خلال امتحانات اللغة الأجنبية الأولى وتم نقله إلى مستشفى الخانكة المركزى بأبوزعبل.

اقرأ أيضا:

وكيل تعليم القليوبية يتابع سير الامتحانات من غرفة العمليات



وأشار المصدر إلى أنه تم أيضا نقل طالبة بلجنة مدرسة شبين القناطر الثانوية بنات إلى مستشفى شبين القناطر العام إثر إصابتها بهبوط حاد فى الدورة الدموية خلال الامتحان.



من جانبه أكد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، ضرورة توفير جميع السبل لأداء الامتحانات في حالة من الهدوء والاطمئنان لدى الطلاب، واتخاذ جميع التدابير والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، مشيرا إلى ضرورة المتابعة المستمرة لجميع اللجان.

وتابع الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم فى القليوبية ، سير انتظام امتحانات الشهادة الثانوية العامة ، من داخل غرفة العمليات المركزية بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية، وذلك للتأكد من بدء للامتحانات وتذليل كافة المعوقات والعقبات التي تواجه الطلاب بأقصي سرعة والتعامل الفوري مع أى حالات اشتباه أو الإصابة بفيروس كورونا المستجد واتخاذ اللازم طبياً للحفاظ على صحة وسلامة الجميع، في إطار توجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.



وأكد وكيل الوزارة أنه تم التنسيق بين كافة الجهات المعنية لتأمين الامتحانات بجميع المدارس بمراكز وقرى المحافظة، مشدداً على توفير الأمن والسلامة لكل المشاركين في الامتحانات وتأمين اللجان الامتحانية مع مراعاة توفير جو من الطمأنينة للطلاب للقضاء علي القلق والفزع بداخلهم.



وأوضح أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية لمتابعة سير انتظام امتحانات الثانوية العامة، مؤكدا أنه هناك تواصل دائم مع غرفة العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية على مستوى المراكز لمتابعة أعمال الامتحان واتخاذ اللازم وتذليل أى معوقات وحل كل المشاكل فورا مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وارتداء الكمامات والتطهير قبل الامتحانات وبعدها للحفاظ علي صحة أبنائنا الطلبة.