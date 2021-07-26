شاهد.. وزير الرياضة يهنىء سيف عيسى بعد فوره ببرونزية اولمبياد طوكيو

هنأ وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة البطل المصرى سيف عيسى بعد تتويجه بالميدالية البرونزية الثانية لمصر فى منافسات أولمبياد طوكيو التى تقام خلال الفترة من 23 الى 8 أغسطس المقبل.

وقال وزير الشباب والرياضة لـ سيف عيسى بعد التتويج بالميدالية البرونزية: "مبروك يا بطل .. فعلا أنتم شباب مصر الذين تتحدون كل الصعاب من أجل اسعاد كل المصريين.. مبروك يا بطل " .

حصد سيف عيسى لاعب منتخب مصر للتايكوندو الميدالية البرونزية لوزن -80 كجم بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 التي تستضيفها العاصمة اليابانية طوكيو خلال الفترة من 23 يوليو حتى 8 أغسطس.

وحقق سيف عيسى الفوز على لاعب النرويج اندري ريتشارد في مباراة حسم الميدالية البرونزية بنتيجة 12-4 ليتوج ببرونزية أولمبياد طوكيو.

مشوار سيف

كان سيف عيسى خسر في مباراة الدور نصف النهائي أمام بطل روسيا ماكسيم خرامتكوف بالذي وصل للدور النهائي بنتيجة ١٣-١.

وحقق سيف عيسى الفوز في دور ال 16علي اللاعب الأسترالي جاك مارتون (المصنف 12) بنتيجة 11-1 ليصعد الي دور الثمانية لمواجهة لاعب إيطاليا سيموني اليسيو.

وفاز سيف عيسي علي بطل إيطاليا سيموني اليسيو المصنف 13 أولمبيا بنتيجة 6-5 ليصعد الي نصف نهائي الأولمبياد.

وافتتح منتخب التايكوندو مشاركاته أول أمس في أولمبياد طوكيو باللاعبة نور حسين في وزن -49 كجم الذي ودعت البطولة من دور الـ 16 بالهزيمة من رقية يولدريم بطلة منتخب تركيا.

واستكمل التايكوندو منافساته أمس بفوز عبد الرحمن وائل في وزن -68 كجم أمام بطل إسبانيا بنتيجة 22/20 في دور الـ16، قبل أن يخسر في ربع النهائي أمام بطل البوسنة بنتيجة 8/7 ويودع أولمبياد طوكيو.

وتقام منافسات التايكوندو خلال الفترة من 24 إلى 27 يوليو في صالة ماكوهاري ميسي الأولى في مدينة شيبا، وتعد هذه المرة الأولى التي تقام فيها منافسات التايكوندو في بداية دورة الألعاب الأولمبية.

وتنطلق منافسات التايكوندو يوميًا في تمام الساعة 3 فجرًا بتوقيت القاهرة وتستمر حتى الساعة ال 10 صباحا بتوقيت القاهرة، ويقام خلال هذه الفترة الأدوار التمهيدية وربع النهائي ونصف النهائي، وتنطلق في تمام الساعة ال 12 ظهرًا مباريات الترضية يليها مباريات الميدالية البرونزية ثم النهائيات، وتختتم المنافسات الساعة 3 عصرًا.

وقد تأهل التايكوندو المصري إلى دورة الألعاب الأولمبية 4 لاعبين من خلال التصفيات الإفريقية وهم: عبد الرحمن وائل في منافسات وزن -68 كجم، وسيف عيسى في منافسات وزن -80 كجم، ونور حسين في منافسات وزن -49 كجم، و هداية ملاك في منافسات وزن -67 كجم.