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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الذهب يتراجع جنيهين في نهاية تعاملات اليوم

سعر الذهب
سعر الذهب

تراجعت أسعار الذهب في مصر بنهاية تعاملات اليوم الإثنين على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة بمتوسط جنيهان، بمحلات الصاغة، مقارنة بما كانت عليه الأسعار أمس الأحد.


وسجل سعر عيار 21 الأشهر تداولا بين أعيرة الذهب إلى 788جنيها كأعلى سعر بعد أن كان أمس 790 جنيها بفارق جنيهان.

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أسعار الذهب في مصر اليوم الأثنين 26 -7-2021


وبلغ سعر أعلي سعر للجرام الواحد من عيار 24 الأعلي فئة بين أعيرة الذهب 901 جنيها بعد أن وصل لـ903 جنيها  أمس  بفرق 2 جنيه. 


ووصل سعر الجرام من عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 675 جنيها  مقابل 677 جنيها أمس بفارق جنيهان.  


وبلغ سعر الجرام من عيار 14 الأدني فئة 525 جنيها مقابل 527 جنيها أمس،
وسجل سعر الجنيه الذهب 6304 جنيها و أوقية الذهب نحو 28.01 ألف جنيه و كيلو الذهب 900.6 ألف جنيه.


سعر الذهب في مصر بالمصنعية


وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

 

وشهد سعر الذهب خلال أسبوع العيد، عدة تحركات وتذبذب مستمر بسبب حركة المعدن النفيس على المستوى العالمي، حيث تحرك الذهب في قناة سعرية 1795 دولار إلى 1810 دولار طوال جلسات الأسبوع في البورصات العالمية.

 

وتحركت أسعار الذهب في مصر ، طوال جلسات هذا الأسبوع في متوسط حركة بين 785 جنيها إلى 795 جنيها للجرام من عيار 21 وهو العيار الرئيسي في السوق المصري، حيث يتحرك السعر في سوق الصاغة وفق متغيرات البورصة العالمية
 

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