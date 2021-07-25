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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الذهب اليوم الأحد 25 يوليو 2021

سعر الذهب
سعر الذهب

شهدت اسعار الذهب استقرارا في مستهل تعاملات اليوم الأحد الموافق 25-7-2021، بالمقارنة بما كان عليه سعر المعدن الأصفر رابع أيام العيد على مستوى محلات الصاغة.


وبلغ أعلي سعر للجرام من عيار 21 الأشهر تداولا بين أعيرة الذهب نحو 790 جنيها.


وسجل سعر الجرام من عيار 24 الأكبر فئة بين أعيرة الذهب نحو 903 جنيها .


ووصل سعر الجرام من عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 677 جنيها .


وبلغ سعر الجرام من عيار 14 الأدني فئة نحو 527 جنيها .


وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6320 جنيها و أوقية الذهب نحو 28.1 ألف جنيه و كيلو الذهب نحو 902.9 ألف جنيه .

 

سعر الذهب في مصر بالمصنعية


وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

 

وشهد سعر الذهب خلال أسبوع العيد، عدة تحركات وتذبذب مستمر بسبب حركة المعدن النفيس على المستوى العالمي، حيث تحرك الذهب في قناة سعرية 1795 دولار إلى 1810 دولار طوال جلسات الأسبوع في البورصات العالمية.

 

وتحركت أسعار الذهب في مصر ، طوال جلسات هذا الأسبوع في متوسط حركة بين 785 جنيها إلى 795 جنيها للجرام من عيار 21 وهو العيار الرئيسي في السوق المصري، حيث يتحرك السعر في سوق الصاغة وفق متغيرات البورصة العالمية
 

سعر الذهب اليوم سعر عيار21 اليوم سعر عيار 24 اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر عيار 14 اليوم سعر الجنيه الذهب اليوم

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