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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ننشر نتائج امتحانات التعليم المفتوح ونظام المدمج مايو 2021 ببنات عين شمس

طالبات
طالبات

اعتمدت الدكتورة رقية شلبي عميدة كلية البنات جامعة عين شمس نتيجة إمتحانات التعليم  المفتوح ونظام التعليم المدمج دور مايو 2021

البرنامج هي: الثقافة الإسلامية، الفئات الخاصة، العلاقات العامة والإعلام، العلوم العربية والإسلامية وتحقيق التراث، رياض الأطفال، ويمكن معرفة النتائج من خلال هذا اللينك اضغط هنا .

 

وقالت الدكتورة رقية شلبي عميد كلية البنات جامعة عين شمس، إن امتحانات الفصل الدراسي الثاني انتهت بشكل طبيعي دون أي معوقات.

وأكدت الدكتورة رقية لـ صدى البلد، أنه سوف يتم الإعلان عن نتائج الفرقة الرابعة قربيا، منوها بأنه يتم رصد الدرجات بشكل يومي.

 

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وتابعت عميدة كلية البنات جامعة عين شمس، أنه سوف يتم الإعلان عن نتائج الفصل الدراسي الثانى  الفرقة الاولى الثانية والثالثة خلال شهر يوليو الجاري.

 

وأوضحت الدكتورة رقية أن الكلية وفرت كل ما يلزم لتحقيق أكبر قدر من التعقيم والتطهير للجان بين فترات الامتحانات مع التشديد على ارتداء جميع أعضاء عملية الامتحانات للكمامة وجاهزية المركز الطبي ، والتأكد من تهوية اللجان وأيضا حجرات الكنترول الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الثاني.

 

وأكدت عميدة كلية البنات عين شمس أنه يتم تعقيم مستمر لأماكن الامتحانات والمسارات قبل الامتحانات، كما يتم عقد الامتحانات فى أماكن جيدة التهوية، إلى جانب وجود مسافة امنة بين ديسكات الطلاب أثناء الامتحانات مع توفير مطهرات اليد فى جميع اللجان والكنترولات، وتخصيص غرفة للعزل بالكلية أثناء فترة الامتحانات، وقيام الطلاب بوضع اوراق الاجابة فى الصناديق المخصصة لها.

جدير بالذكر افتتحت الدكتورة رقية شلبى عميدة كلية البنات جامعة عين شمس فاعليات أسبوع العلم والذي يقام تحت عنوان جيل مبدع : متطلبات وإبعاد وآفاق بحضور الدكتورة أميرة شاهين وكيلة الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتورة مى حلمى وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب واللواء نصر سالم بأكاديمية ناصر العسكرية ولفيف من رؤساء الأقسام وتستمر فاعليات الأسبوع حتى ٢٨ من يوليو الجارى.  

تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث الدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

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