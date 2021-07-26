عاشت تونس حرة أبِية .. نجوم الفن يدعمون الرئيس التونسى قيس سعيد

حرص عدد من نجوم الفن على دعم قرارات الرئيس التونسى قيس سعيد بتجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه وذلك عبر حساباتهم المختلفة بمواقع التواصل الاجتماعى.

ونرصد فى السطور التالية أبرز رسائل دعم نجوم الفن لـ الرئيس قيس سعيد ..

لطيفة

كتبت الفنانة التونسية لطيفة، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام: "‏ يااااااااااااااااااااارب تونس 🇹🇳 🇹🇳🇹🇳🇹🇳🇹🇳🇹🇳🇹🇳🇹🇳🇹🇳🇹🇳🇹🇳🇹🇳🇹🇳🇹🇳🇹🇳🇹🇳🇹🇳🇹🇳🇹🇳🇹🇳🇹🇳🇹🇳"

درة

ونشرت الفنانة التونسية درة، عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، مقطع فيديو للنشيد الوطنى التونسى على خلفية علم تونس وعلقت عليه قائلة: "اليوم عيد الجمهورية التونسية، عاشت تونس حرة أبِية.. أبد الدهر"، داعية الله أن يحمى تونس.

صابر الرباعى

كتب النجم صابر الرباعي، عبر حسابه على إنستجرام: "‏عاشت تونس وشعبها ربي ينصرنا علي الخونة والانتهازيين".

عائشة بن أحمد

وكتبت عائشة بن احمد، عبر حسابها على انستجرام: "‏ فلا عاش في تونس من خانها

تحيا تونس 🇹🇳🇹🇳🇳🇹🇳🇹🇳".

فريال يوسف

وكتبت الفنانة فريال يوسف، “قرارات الرئيس قيس سعيد رجعت الأمل إلى روح كل تونسي قلبة علي بلاده ولو بجزء بسيط، التونسي اللي ما باعش ضميره التونسي الغير مأجور.. لكن الرئيس دخل في مواجهة مع خصم ومش أي خصم .. أملى كبير في ربي وأن شاء الله أولاد بلادي يرجعوا يتمتعوا بعيشة كريمة وبكرامة في بلاد أرضها طيبة .. ربي يحمينا وتحيا تونس”.

أمل حجازى

كتبت أمل حجازى عبر تويتر:"يا رب احفظ تونس وشعبها الغالي وأخرجنا من ظلمات حكّامنا إلى النور ⁧‫تونس".