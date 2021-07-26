قرار عاجل من بايدن بشأن العمليات العسكرية في العراق

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، الاثنين، انتهاء "المهمة القتالية" للقوات الأمريكية في العراق وبدء مرحلة جديدة من التعاون العسكري.

وقال بايدن خلال لقاء مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إن بلاده "ملتزمة بتعزيز الشراكة مع العراق".

وأضاف بايدن أن "التعاون مع بغداد في مجال مكافحة الإرهاب سيستمر"، موضحا أن "الدور الأمريكي في العراق، سيتركز على المساعدة التدريبية وما يتعلق بتنظيم داعش".

وأشار الرئيس الأمريكي خلال اللقاء إلى إجراء الانتخابات العراقية في أكتوبر المقبل.

من جانبه، أعرب الكاظمي عن سعادته لاستمرار التعاون بين واشنطن وبغداد، مؤكدا أن العلاقات مع الولايات المتحدة "لها جوانب صحية وثقافية وغيرها".

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، قال بايدن،إنه يتطلع إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والعراق.

وكتب بايدن على تويتر "سأستضيف رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في لقاء في المكتب البيضاوي".

وتابع الرئيس الأمريكي "أتطلع إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والعراق والعمل على دفع التعاون الثنائي قدماً".