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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد السعودية|وزارة الصناعة والثروة المعدنية: 35 مليار ريال استثمارات فى مصانع للحلويات والشوكولاتة

اقتصاد السعودية
اقتصاد السعودية

كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن وصول حجم الاستثمار في صناعة الحلويات والشوكولاتة في المملكة إلى 35 مليار ريال، تم ضخها في 1066 مصنعاً، حتى منتصف يوليو الجاري.


وأوضح تقرير صادر عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية ونقلته وكالة الأنباء السعودية " واس"، أن الاستثمار في مصانع الحلويات والشوكولاتة يشكّل 1.38% من إجمالي الاستثمارات في المصانع السعودية، مشيراً إلى أن الاستثمارات الأجنبية في نشاط صناعة الحلويات بلغت 3% من إجمالي الاستثمارات، فيما بلغت نسبة المستثمرين السعوديين في القطاع 92%، و5% توزعت بين رؤوس أموال مشتركة.

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وبيّن التقرير أن منطقة الرياض استحوذت على النصيب الأعلى من عدد المصانع بـ 377 مصنعاً تمثّل 35% من إجمالي عدد المصانع، تلتها مكة المكرمة بنحو 294 مصنعاً، فيما بلغ عددمصانع الحلويات والشوكولاتة 133 مصنعاً في منطقة القصيم.


وحول حجم المنشآت الصناعية العاملة في نشاط الحلويات والشوكولاتة، ذكر التقرير أن المصانع الكبيرة شكّلت 50 %، فيما بلغت حصة المنشآت الصغيرة 36%، و14% للمنشآت المتوسطة.


ولفت التقرير النظر إلى أن توزيع المصانع بحسب حجم الاستثمار، جاءت فيه مصانع (الجاتوه) و(البيتيفور) والكعك أولاً بـ 235 مصنعاً باستثمارات تصل إلى 11.9 مليار ريال، ثم مصانع (البقلاوة) و(الكنافة) والمعمول بـ 430 مصنعاً يبلغ حجم استثمارها 9.2 مليارات ريال، وحلّت مصانع الكاكاو على شكل كتل أو معجون ثالثة بـ 134 مصنعاً وصل حجم استثمارها إلى 5.6 مليارات ريال، تليها مصانع الحلويات السكرية التي بلغ عددها 123 مصنعاً باستثمار يفوق 3.3 مليارات ريال.


وأوضح التقرير أن عدد مصانع الشوكولاتة البيضاء يبلغ 73 مصنعاً بإجمالي استثمارات يزيد على 3.2 مليارات ريال، وبحسب نوعية المنتجات النهائية جاءت مصانع معمول التمر في المرتبة الأولى بـ 81 مصنعاً، ثم مصانع الشوكولاتة بـ 55 مصنعاً، وحلّت مصانع الكيك ثالثة بـ 43 مصنعاً.

اقتصاد السعودية مال واعمال اخبار الخليج صناعة الحلويات والشوكولاته وزارة الصناعة والثروة المعدنية

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