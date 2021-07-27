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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التعليم تنفي تسريب امتحان علم النفس قبل توزيعه في لجان الثانوية العامة

طارق شوقى وزير التربية
طارق شوقى وزير التربية والتعليم

‎أكدت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لا صحة نهائيا لكل ما أُثير على السوشيال ميديا خلال الساعات الأخيرة، بشأن تسريب امتحان علم النفس والاجتماع قبل توزيعه في لجان امتحانات الثانوية العامة 2021 على طلاب الشعبة الأدبية.

 

‎وقالت غرفة عمليات التربية والتعليم: ما تم تداوله من صور لـ امتحان علم النفس والاجتماع اليوم على جروبات الغش على وسائل التواصل الاجتماعي “السوشيال ميديا”؛ ليس له علاقة بالامتحان الأصلي نهائيًا.

 

‎وناشدت وزارة التربية والتعليم جميع طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم، بعدم الانسياق وراء ما يتم نشره على صفحات الغش مثل شاومينج وأعوانه طوال فترة امتحانات الثانوية العامة، مؤكدة أن مباحث الانترنت ترصد كل هذه الجروبات والصفحات للتعامل مع اصحابها تباعا بالقانون.

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‎ويؤدي طلاب الثانوية العامة 2021 الشعبة (الأدبية)، امتحان "علم النفس والاجتماع"، اليوم الثلاثاء الموافق 27 يوليو 2021، بإجمالي 255 ألفا و353 طالبا وطالبة على مستوى الجمهورية.

 

‎كما يؤدى طلاب الثانوية العامة 2021 المكفوفين امتحان مادة التاريخ (ورقة أولى) بإجمالي 225 طالبا/طالبة، ويؤدي طلاب الثانوية العامة 2021 الدارسين في مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (stem) اختبار مقاييس المفاهيم (الكيمياء)، بإجمالي 1179 طالبا/طالبة على مستوى الجمهورية.

 

‎ويحرص مسئولو لجان امتحانات الثانوية العامة 2021، على الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة التي تهدف لمنع انتشار فيروس كورونا بين الطلاب والمعلمين أثناء سير امتحانات الثانوية العامة 2021.

 

‎ويحضر طلاب الثانوية العامة 2021 إلى اللجان بالكمامة، ويتم توقيع الكشف الحراري عليهم بواسطة أجهزة الكشف الحراري التي وفرتها وزارة الصحة في جميع اللجان ، كما يتم تمرير الطلاب من على بوابات التعقيم إلى جانب الحرص على رش المعقمات على أيديهم قبل الدخول.

 

‎وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سيتم اليوم تفتيش طلاب الثانوية العامة 2021 بإستخدام العصا الالكترونية 3 مرات داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2021.

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‎وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن هذه المرات الثلاثة هي:

‎المرة الأولى : تفتيش الطلاب بالعصا الالكترونية اثناء دخول لجان امتحانات الثانوية العامة 2021
‎المرة الثانية : تفتيش الطلاب بالعصا الالكترونية داخل لجان السير الفرعية حتى 10 صباحا قبل توزيع كراسات امتحانات الثانوية العامة 2021 مع التركيز على تفتيش "المقاعد"
‎المرة الثالثة : بعد مرور نصف ساعة من بداية الامتحان في لجان امتحانات الثانوية العامة 2021 دون التأثير على انضباط العملية الامتحانية.

 

‎احصائيات هامة عن امتحانات الثانوية العامة 2021


‎جدير بالذكر أن عدد طلاب الثانوية العامة 2021 هذا العام، يبلغ 649 ألف و387 طالبا وطالبة على مستوى الجمهورية ، منهم 292 ألف و852 طالبا وطالبة فى شعبة علمي علوم، و100169 طالبا وطالبة فى شعبة علمي رياضة، و256366 فى أدبي.

 

‎و وفقا للإحصائيات الرسمية التي أعدتها وزارة التربية والتعليم يشارك في أعمال امتحانات الثانوية العامة 2021، و133 ألفا و850 عضوا مقسمين كالتالي:

‎2200 رئيس لجنة
‎2200 مراقب أول لجنة
‎12598 مراقبا
‎91318 ملاحظا
‎8373 معاونا
‎9511 عضو أمن
‎1190 عضو لجنة إدارة
‎1714 عضوا قانونيا
‎4746 عضو تطوير

 

‎أما عن أعداد استراحات المعلمين المشاركين في امتحانات الثانوية العامة فتبلغ إجماليها 773 مقسمة كالتالي:
‎-  158 استراحة في قطاع القاهرة 
‎- 121 استراحة في قطاع الإسكندرية
‎- 213 استراحة في قطاع المنصورة
‎- 281 استراحة في قطاع أسيوط

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