عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

استمع لتلاوات بالقراءات العشر.. داوود يتفقد مدرسة الإمام الطيب لحفظ القرآن

مدرسة الإمام الطيب
مدرسة الإمام الطيب لحفظ القرآن

تفقد اليوم ، الدكتور سلامة داوود، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، سير العمل بمدرسة الإمام الطيب، ورافقه في جولته الدكتورة نهلة الصعيدي رئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب وعميد كلية العلوم الإسلامية الأزهرية للطلاب الوافدين.

كما تابع سير أعمال امتحانات منتصف المستويات لطالبات معهد الأزهر لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها" فتيات" للتحقق من الانضباط والالتزام بالتعليمات الصحية.

القراءات العشر

وأشاد رئيس المعاهد الأزهرية، بحسن انضباط العمل داخل اللجان، ومدى التزام مشرفي مدرسة الإمام الطيب بتطبيق الإجراءات الاحترازية، وعدم التهاون فيها، وأثناء جولته التفقدية داخل الفصول الدراسية استمع إلى بعض التلاوات القرآنية للطلاب على مختلف القراءات العشر، وأثنى رئيس قطاع المعاهد على أصواتهم الحسنة وتمكنهم من القراءة الصحيحة بأحكام التجويد.

وأكد سلامة داود على  أهمية إنشاء هذه المدرسة في تحفيز الوافدين على تعليم كتاب الله والاستزادة من علومه وتدبر معانيه وأحكامه ونواهيه، فضلًا عن حمايتهم من الأفكار المتطرفة أو استغلالهم من أي جماعات إرهابية، كما توجه بالشكر لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف على جهوده العظيمة في تشييد هذه المدرسة للوافدين، التي تأتي انطلاقًا من رؤيته الحكيمة بجعل منظومة الوافدين قبلة للقرآن الكريم والعلم والمعرفة وحاضنة لهم من كل بقاع الأرض.

كما شكر الدكتورة نهلة الصعيدي رئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب على رعايتها لأبنائها الوافدين وتقديم كل سبل الدعم لهم والعمل ليلًا ونهارًا بكل عزيمة وإصرار وعدم استسلام لتقديم أفضل الخدمات التعليمية لهم.


واختتم كلامه بدعوة الطلاب للاستمرار في تعلم القرآن الكريم وشؤونه ومواصلة تلاوته والعمل به وتعليمه للغير، داعيًا الله عز وجل أن يجعلهم خير سفراء للأزهر وأن يحفظ سائر أبناء المسلمين في العالم بأسره.

مدرسة الإمام الطيب لحفظ القرآن
مدرسة الإمام الطيب لحفظ القرآن
مدرسة الإمام الطيب لحفظ القرآن
مدرسة الإمام الطيب لحفظ القرآن
مدرسة الإمام الطيب لحفظ القرآن
مدرسة الإمام الطيب لحفظ القرآن
المعاهد الأزهرية الامام الطيب الأزهر الطلاب الوافدين العلوم الإسلامية القراءات العشر

ترشيحاتنا

أسعار خرافية.. أسطول سيارات تامر حسني الفارهة.. شاهد

غليان أبيض.. كيف أشعل سيد عبد الحفيظ الوسط الرياضي بـ كلمتين

رسميا.. إعلان موعد الانسحاب الأمريكي الكامل من العراق

الحكومة: 188.4 مليار جنيه في الموازنة لدعم المعاشات والعلاج علي نفقة الدولة

مقاوم للماء والغبار.. OnePlus Nord 2 يحصل على الهاتف الأكثر قيمة في 2021

صدمة.. فتاة تكتشف أن قلبها في الجانب الأيمن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صدمة للأهلي.. الكاف يعلن عقوبات أحداث مباراة الترجي بدوري أبطال إفريقيا

ارقدي بسلام.. الحزن يخيم على جمهور راقصة التجمع المقتولة | شاهد

زيادة 400%.. بيان عاجل من السودان بشأن إيراد النيل

مفاجأة في امتياز بائع الفريسكا .. عميد طب الإسكندرية يوضح

غليان أبيض.. كيف أشعل سيد عبد الحفيظ الوسط الرياضي بـ كلمتين

بعد أزمة تامر حسني.. أول ظهور لـ حلا شيحة مع معز مسعود.. شاهد

لمن لم يستطع النوم بسبب الحر.. النبي يوصيه بـ12 سنة

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2021 .. وإعلان الأوائل خلال ساعات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

5 أكلات شهية لـ التين الشوكي .. أبرزها بالجمبري و تشيز كيك

فنان مصري يثبت بالصور وجود تشابه غريب بين الفنانين ولوحات عالمية.. شاهد

دراسة صادمة.. القطط أكثر عرضة من الكلاب للإصابة بفيروس كورونا

بمجرد اقتراب العريس منها.. شاهد تصرف غريب من عروس على خشبة المسرح

فيديو

فيديوجراف.. هنا الزاهد تشكو من زوجها أحمد فهمي: بيعمل حاجات غريبة

فيديوجراف| امتحان التاريخ يتسبب في ولادة مبكرة لطالبتين داخل لجان الثانوية

فيديوجراف.. كشف لغز العثورعلى جثة راقصة في القاهرة الجديدة

إسقاط الإخوان وتغيير النظام.. مظاهرات تجتاح تونس "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

عبد الفتاح طارق يكتب: علماء في فيس بوك ولكن»

دعاء سيد عبد الوهاب تكتب: مبادرة كريمة لحياة كريمة

رمضان البيه يكتب: رسائل

إيمان راغب تكتب: خواطر من الساحل الشمالي

سعد الفقي يكتب : الرئيس السيسي وآل البيت

محمود الجلاد يكتب: 2 أغسطس أكبر تجمع لمفتي العالم في مصر ‏

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان الدربي

عنف الأزواج

ريهام مازن

تونس والساعات الحرجة!!

د.مجدي بدران

الجلوتاثيون والمناعة

المستشار أسـامة الصعيدي

التنمية البشرية وثقافة التعامل مع الطفل

د. محمد مبروك

يوليو 2021

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الترتيبات الحدودية وعدم الاستقرار

إبراهيم شعبان

هل الانسحاب الأمريكي من العراق لصالح داعش وإيران؟

مني أحمد

الثورة البيضاء

اﻟﻤﺰﻳﺪ