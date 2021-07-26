استمع لتلاوات بالقراءات العشر.. داوود يتفقد مدرسة الإمام الطيب لحفظ القرآن

تفقد اليوم ، الدكتور سلامة داوود، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، سير العمل بمدرسة الإمام الطيب، ورافقه في جولته الدكتورة نهلة الصعيدي رئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب وعميد كلية العلوم الإسلامية الأزهرية للطلاب الوافدين.

كما تابع سير أعمال امتحانات منتصف المستويات لطالبات معهد الأزهر لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها" فتيات" للتحقق من الانضباط والالتزام بالتعليمات الصحية.

القراءات العشر

وأشاد رئيس المعاهد الأزهرية، بحسن انضباط العمل داخل اللجان، ومدى التزام مشرفي مدرسة الإمام الطيب بتطبيق الإجراءات الاحترازية، وعدم التهاون فيها، وأثناء جولته التفقدية داخل الفصول الدراسية استمع إلى بعض التلاوات القرآنية للطلاب على مختلف القراءات العشر، وأثنى رئيس قطاع المعاهد على أصواتهم الحسنة وتمكنهم من القراءة الصحيحة بأحكام التجويد.



وأكد سلامة داود على أهمية إنشاء هذه المدرسة في تحفيز الوافدين على تعليم كتاب الله والاستزادة من علومه وتدبر معانيه وأحكامه ونواهيه، فضلًا عن حمايتهم من الأفكار المتطرفة أو استغلالهم من أي جماعات إرهابية، كما توجه بالشكر لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف على جهوده العظيمة في تشييد هذه المدرسة للوافدين، التي تأتي انطلاقًا من رؤيته الحكيمة بجعل منظومة الوافدين قبلة للقرآن الكريم والعلم والمعرفة وحاضنة لهم من كل بقاع الأرض.

كما شكر الدكتورة نهلة الصعيدي رئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب على رعايتها لأبنائها الوافدين وتقديم كل سبل الدعم لهم والعمل ليلًا ونهارًا بكل عزيمة وإصرار وعدم استسلام لتقديم أفضل الخدمات التعليمية لهم.



واختتم كلامه بدعوة الطلاب للاستمرار في تعلم القرآن الكريم وشؤونه ومواصلة تلاوته والعمل به وتعليمه للغير، داعيًا الله عز وجل أن يجعلهم خير سفراء للأزهر وأن يحفظ سائر أبناء المسلمين في العالم بأسره.

مدرسة الإمام الطيب لحفظ القرآن

مدرسة الإمام الطيب لحفظ القرآن