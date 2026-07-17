الجيش اللبناني يتسلّم 6 آليات ضمن التعاون مع اللجنة العسكرية الإيطالية

تسلّم الجيش اللبناني 6 آليات مقدمة هبة من اللجنة الفنية العسكرية الإيطالية من أجل لبنان (MTC4L)، خلال حفل أُقيم في قيادة لواء المشاة الثامن ، بحضور ممثل قائد الجيش العماد رودولف هيكل، ورئيس اللجنة اللواء انريكو فونتانا وعدد من الضباط، في إطار التعاون القائم بين الجانبين.

وأكد اللواء فونتانا، في كلمة ألقاها خلال الحفل، استمرار دعم اللجنة الفنية العسكرية الإيطالية للجيش اللبناني في ظل الظروف الراهنة، مشدداً على أهمية تعزيز قدرات المؤسسة العسكرية.

وفي ختام الاحتفال، ثمن ممثل قائد الجيش اللبناني، دور اللجنة ووقوفها الدائم إلى جانب الجيش اللبناني.



