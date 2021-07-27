مستشار صحة نفسية: هناك حالة طلاق كل دقيقتين ورخصة الزواج الحل.. فيديو

قال الدكتور أحمد هارون، مستشار الصحة النفسية والعلاج النفسي، إن هناك حالة طلاق تقع في مصر كل دقيقتين، معقبا: "المشاكل الأسرية ستخرج لنا جيل لا يعرف أن يعيش مع أب ولا قادر على الاستمتاع بأم".



وأضاف "هارون"، خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"،: "أطلقت مشروع اسمه رخصة زواج، يتضمن كورسات للوعي الزوجي قبل عملية الزواج، وترهل الشباب والفتيات للدخول في مرحلة الزواج".



وأوضح: "المشروع يتضمن أن تكون هناك رخصة زواج إجبارية إلزامية يحصل عليها كل من يتقدم للزواج، وهذا يعني أن يتعلم ويدرك لما هو مقبل عليه"، مشيرا إلى أن المجلس القومي للمرأة لديه مكتب شكاوي لتلقي أي شكوى حول تعرض أي امرأة للعنف، موضحا أن المكتب يقدم مساعدة قانونية في حل المشكلة أو نفسية لتخطي الأزمة.



وتابع مستشار الصحة النفسية والعلاج النفسي، أنه قام بإعداد مبادرة تحت اسم "رخصة زواج"، بهدف تدريب المقبلين على الزواج على بعض السلوكيات عند التعرض للإساءة أو ما يُسمى بالعنف الأسري.



لا تسمع كلام زوجتك في هذا الأمر.. الإفتاء توجه رسالة مهمة للأزواج



وجه الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، رسالة مهمة إلى جميع الأزواج قائلا "عليك أن تعصي المرأة في أمر الطلاق ولا تطيعها" فالزوجات تتعامل بالعاطفة في هذه الأمور، أما الرجال فيتعاملون بالعقل ولا ينساقون خلف قلوبهم أو عاطفتهم ويحرصون على إبقاء الحياة الزوجية مستمرة.

وقال مستشار مفتي الجمهورية، في البث المباشر للرد على أسئلة المتابعين لصفحة دار الإفتاء، إن الرجل الذي يعصي زوجته في أمر الطلاق يؤجر على معصيته لها فيه وإن كان يثاب على طاعتها لها في الأمور الأخرى إلا أنه كذلك يؤجر على عدم طاعتها في الطلاق.

وترفض دار الإفتاء المصرية، الإجابة على أسئلة الطلاق عبر البث المباشر إلا من خلال الزوج نفسه ولا تجيب على استفسار الزوجة لأن الزوج هو المنوط بأمر الطلاق، وهو الذي يعلم اللفظ الذي قاله وفي أي حالة كان وقت لفظ الطلاق.

حكم طلاق الزوجة على الورق لأخذ المعاش

هل يجوز طلاق الزوجة على الورق حتى لا تفقد معاش والدها ؟..سؤال أجاب عنه الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر المذاع على صفحة دار الإفتاء عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأجاب "ممدوح"، قائلًا: طالما ذهبت معه عند المأذون وكتبت قسيمة طلاق فقد وقع الطلاق وأنت الآن لست زوجة له .

حكم الزواج العرفي للحفاظ على المعاش؟

أوضح الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، أن المرأة تحصل على معاش والدها بعد الطلاق من زوجها، وتحصل عليه أيضًا أن مات زوجها.

وأشار «جمعة» خلال لقائه ببرنامج «والله أعلم»، في إجابته عن سؤال: «أختي طلقت من زوجها وحصلت على معاش والدى ثم عادت مرة أخرى إلى زوجها وما زالت تتقاضى المعاش فما الحكم؟»، أن العقد العرفي لا يوجب على الزوج قانونًا الإنفاق على الزوجة، وبالتالي فلها أن تحصل على المعاش، منوهًا بأنها لو عادت إلى زوجها بعقد رسمى فلا تستحقه لأن الزوج فى هذه الحالة واجب عليه نفقتها، وإن حصلت عليه فهو حرام.

ولفت مفتي الجمهورية، إلى أن هذا السبب أحد أهم أسباب انتشار الزواج العرفي، وهو الإبقاء على المعاش حتى لا يُقطع من الزوجة.