خالد جلال: أحيي لاعبي البنك الأهلي.. وتراجعنا للدفاع بشكل زائد أمام بيراميدز.. فيديو

قال خالد جلال، المدير الفني لفريق البنك الأهلي، إنه سعيد بتعادل فريقه أمام بيراميدز، في المباراة التي جمعت بينهما مساء الاثنين.



وأضاف خالد جلال، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»،:" فرص بيراميدز كانت قليلة على مرمى البنك الأهلي، و لاعبو البنك الأهلي تراجعوا للدفاع بشكل زائد، عن الحد رغم أني لم أطلب ذلك".

وأكمل:" لا أعلم أسباب احتساب ركلات جزاء ضد البنك الأهلي بالطريقة التي حدثت في لقاء بيراميدز، وأحيي لاعبي فريقي على الروح القتالية التي أظهروها خلال لقاء بيراميدز".

ترتيب الدوري المصري

سقط فريق بيراميدز في فخ التعادل أمام البنك الأهلي بهدف لكل منهما فى المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الدفاع الجوي فى الجولة الـ23 ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز .

افتتح بيراميدز التهديف فى الدقيقة 93 عن طريق قائده عبدالله السعيد من ركلة جزاء، و أدرك البنك الأهلي هدف التعادل فى الدقيقة 101 عن طريق كريم بامبو من ركلة جزاء أيضًا.

وبهذه النتيجة قفز بيراميدز إلى المرتبة الرابعة برصيد 41 نقطة، بينما ارتفع رصيد البنك الأهلي إلى النقطة 27.

ترتيب الدوري المصري



1- الزمالك - المركز الأول - 61 نقطة.

2- الأهلي - المركز الثاني - 55 نقطة.

3- المصري - المركز الثالث - 43 نقطة.

4- بيراميدز - المركز الرابع- 41 نقطة.

5- الاتحاد السكندري - المركز الخامس- 41 نقطة.

6- سموحة - المركز السادس- 40 نقطة.

7- إنبي - المركز السابع - 38 نقطة.

8- طلائع الجيش المركز الثامن - 37 نقطة .

9- مصر للمقاصة - المركز التاسع- 37 نقطة.

10- الجونة - المركز العاشر- 36 نقطة.

11- سيراميكا كليوباترا- المركز الثاني عشر - 33 نقطة.

12- الإسماعيلي - المركز الحادي عشر - 32 نقطة.

13- غزل المحلة - المركز الثالث عشر - 32 نقطة.

14- المقاولون العرب - المركز الرابع عشر - 29 نقطة.

15- البنك الأهلي - المركز الخامس عشر - 26 نقطة.

16- أسوان - المركز السادس عشر - 25 نقطة.

17- وادي دجلة - المركز السابع عشر - 23 نقطة.

18- الإنتاج الحربي - المركز الثامن عشر - 19 نقطة.