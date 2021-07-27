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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رمضان السيد: الأهلي يعاني من الإجهاد.. وكشري أدار المباراة بشكل مميز

رمضان السيد
رمضان السيد

قال رمضان السيد نجم النادي الأهلي السابق، إن المارد الأحمر يعاني من الإجهاد الواضح؛ نظرا لضغط المباريات بشكل كبير، عقب التتويج باللقب العاشر لـ دوري أبطال إفريقيا.

وأضاف السيد، في تصريحات لبرنامج ''البريمو'' عبر قناة ''Ten'' مع الإعلامي محمد فاروق: الأهلي نجح في تحقيق الهدف المطلوب من المباراة وهو حصد النقاط الثلاث وارتفاع الرصيد إلى 55 نقطة وملاحقة المتصدر ''الزمالك''، كما أثنى على أداء الإنتاج الحربي وجهازه الفني بقيادة أحمد كشري الذي أدار المباراة باقتدار وفقاً لفارق الإمكانيات بين الفريقين، وموقف الإنتاج في ترتيب الدوري العام.

تعادل بيراميدز والبنك الأهلي 

سقط فريق بيراميدز في فخ التعادل أمام البنك الأهلي بهدف لكل منهما فى المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الدفاع الجوي فى الجولة الـ23 ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز .

 

افتتح بيراميدز التهديف فى الدقيقة 93 عن طريق قائده عبدالله السعيد من ركلة جزاء، و أدرك البنك الأهلي هدف التعادل فى الدقيقة 101 عن طريق كريم بامبو من ركلة جزاء أيضًا.

 

وبهذه النتيجة قفز بيراميدز إلى المرتبة الرابعة برصيد 41 نقطة، بينما ارتفع رصيد البنك الأهلي إلى النقطة 27.

ترتيب الدوري المصري 

1- الزمالك - المركز الأول - 61 نقطة.

2- الأهلي - المركز الثاني - 55 نقطة.

3- المصري - المركز الثالث - 43 نقطة.

4-  بيراميدز - المركز الرابع- 41 نقطة.

5- الاتحاد السكندري - المركز الخامس- 41 نقطة.

6- سموحة - المركز السادس- 40 نقطة.

7- إنبي - المركز السابع - 38 نقطة.

8- طلائع الجيش المركز الثامن - 37 نقطة .

9- مصر للمقاصة - المركز التاسع- 37 نقطة.

10- الجونة - المركز العاشر- 36 نقطة.

11- سيراميكا كليوباترا- المركز الثاني عشر - 33 نقطة.

12- الإسماعيلي - المركز الحادي عشر - 32 نقطة.

13- غزل المحلة - المركز الثالث عشر - 32 نقطة.

14- المقاولون العرب - المركز الرابع عشر - 29 نقطة.

15- البنك الأهلي - المركز الخامس عشر - 26 نقطة.

16- أسوان - المركز السادس عشر - 25 نقطة.

17- وادي دجلة - المركز السابع عشر - 23 نقطة.

18-  الإنتاج الحربي - المركز الثامن عشر - 19 نقطة.

رمضان السيد الأهلى الزمالك البنك الاهلي بيراميدز

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