تأخرت لفة كاملة.. استبعاد بسملة السلامونى من سباق الترياثلون في طوكيو 2020

استبعدت اللجنة المنظمة لسباق الترياثلون اللاعبة المصرية بسملة السلاموني من دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 بسبب تأخيرها بفارق لفة كاملة في الدراجات .

وكانت بسملة السلاموني أصغر لاعبة تتأهل لمنافسات فردي السيدات لنهائيات دورة الألعاب الأولمبية للترايثلون

بسملة السلاموني اول لاعبة مصرية وعربية تتأهل النهائيات الترايثلون في الأولمبياد .

ميداليتين برونزيتين لـ هداية ملاك وسيف عيسى في أولمبياد طوكيو 2020

نجح بطلا التايكوندو المصري سيف عيسى وهداية ملاك فى التتويج بميداليتين برونزيتين اليوم فى أولمبياد طوكيو2020 ليستحقا الحصول على مكافأة الفوز بالميدالية البرونزية التي رصدتها وزارة الشباب والرياضة فى لائحة خاصة لأصحاب الميداليات الثلاث الذهبية والفضية والبرونزية فى الأولمبياد.

وأوضح د. أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد أن هناك قرارا اتخذ بعدم النظر للائحة القديمة فيما يتعلق بحصول الأبطال على الميداليات، مشيرا إلى أن الفائز بالميدالية الذهبية سيمنح 50% زيادة عن اللائحة القديمة ونفس الحال للميدالية الفضية.

وأضاف أن القرار يعنى أن البطل الذى سيحصد الميدالية الذهبية فى طوكيو 2021 سيحصل على مليون ونصف جنيه والفضية مليون و125 ألف جنيه وذلك تحفيزا على تحقيق الميداليات ورفع علم مصر خفاقا فى المحافل الأوليمبية.

وسيحصد البطل المتوج بالميدالية البرونزية 500 ألف جنيه وذلك وفقا للائحة القديمة ولا توجد تأكيدات بزيادة هذه المكافأة من قبل الوزارة نظرا لرغبتها فى تحفيز الأبطال والبطلات على حصد الذهب والفضة.

وحددت وزارة الشباب والرياضة مكافآت للفائزين بميداليات أولمبية فى لائحتها القديمة بواقع مبلغ مالي كبير على النحو التالي:

‎الميدالية الذهبية (مليون جنيه).

‎الميدالية الفضية (750 ألف جنيه).

‎الميدالية البرونزية (500 ألف جنيه).

‎وبجانب المبلغ المالي يتم تخصيص راتب شهري للبطل الأولمبي مدى الحياة على النحو التالي:

الميدالية الذهبية (3500 جنيه).

الميدالية الفضية: (2500 جنيه).

الميدالية البرونزية (2000 جنيه).

وصرح مصدر مسؤول لـ صدى البلد بأن تلك اللائحة المالية يتم العمل بها منذ دورة الألعاب الأولمبية سيدني 2000.

وشدد المصدر على أن البطل الأولمبي أو البارالمبي يمكن أن يستفيد بمجموع رواتب شهرية بحد اقصى 3 ميداليات أولمبية لكن المكافآت الخاصة بكل ميدالية هذا شأن أخر يحصل على المكافاة دون حد اقصى للميداليات.

وواصل المصدر قائلا: لو لاعب حصل على ميدالية ذهبية يحق له راتب شهري 3500 جنيه لو فاز بعد ذلك بميدالية فضية مثلا يضاف للمبلغ 2500 راتب الفائز بتلك الميدالية وهكذا بحد أقصى 3 ميداليات.

وقال المصدر إن وزارة الرياضة تصرف شهريا رواتب للأبطال أصحاب الميداليات سواء الأولمبية او البارالمية بمبلغ يقدر 337,500 جنيه.

ويستفيد من الراتب الشهري مدى الحياة 108 شخص بواقع 14 (بطل وبطلة) أولمبية و94 (بطل وبطلة) بارالمبية و الرواتب لا يتم توريثها.