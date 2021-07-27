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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في ذكرى وفاة يوسف شاهين.. لماذا اقتحم غرفة يسرا وأشهر أعماله

يسرا ويوسف شاهين
يسرا ويوسف شاهين

تحل ذكرى وفاة المخرج الكبير يوسف شاهين، اليوم الثلاثاء، والذي استطاع أن يقدم العديد من الأعمال الإخراجية المتميزة، وتتلمذ على يده مخرجين.

 

ولد يوسف شاهين في 25 يناير 1926 في الإسكندرية، لأب لبناني كاثوليكي، في زحلة، وأم من أصول يونانية، وحصل على الثانوية، درس في كلية فيكتوريا.

 

وبعد إتمام دراسته في جامعة الإسكندرية، سافر لأمريكا وأمضى سنتين في معهد باسادينا المسرحي ودرس المسرح ، وعاد إلى مصر ليقدم أول أفلامه بابا أمين في 1950.

 

وبعد عام واحد شارك فيلمه ابن النيل في مهرجان أفلام كان، وفى 1970 حصل على الجائزة الذهبية من مهرجان قرطاج وجائزة الدب الفضي في برلين عن فيلمه إسكندرية ليه في 1978، فضلا عن حصوله على سعفة مهرجان كان التقديرية وسط احتفاء كبير.

أول ظهور

 

كان أول ظهور لـ يوسف شاهين كـ"ممثل" فى فيلم "إسماعيل ياسين فى الطيران"، وكانت جملته الشهيرة فى الفيلم: “هايل يا سُمعة.. كمان مرّة.. عايز ضرب واقعي”.

أشهر أعماله

قدم شاهين على مدار تاريخه نحو 40 فيلما سينمائيا أشهرها: "صراع في الوادي، صراع في المينا، باب الحديد، بياع الخواتم، الناصر صلاح الدين، عودة الابن الضال، إسكندرية ليه، إسكندرية كمان وكمان، المصير، المهاجر، سكوت حنصور، إسكندرية نيويورك، هي فوضي"، الذي كانت آخر أعماله فى السينما، كما أخرج 5 أفلام قصيرة هي “كلها خطوة، القاهرة منورة بأهلها، انطلاق، سلوى، عيد الميرون”.

 

يسرا تكشف كواليس أول لقاء مع يوسف شاهين

 

وكشفت يسرا عن أول لقاء بينه وبين يوسف شاهين حيث قالت: "يوسف شاهين ساعدني في التلفزيون لأول مرة خلال عرض مسلسل الانسان يعيش مرة واحدة.. فقال هاتولي البت الطويلة دي".

 

وأضافت يسرا: "سيف عبد الرحمن كلمني وقالي الاستاذ عاوزك ؛  قولتله مش بفهم حاجه من الافلام بتاعته".

 

تابعت: "وبالفعل ذهبت لمكتبه؛ ودخل من الباب قال مساء الخير ؛ قعدت شوية في المكتب لا حس ولا خبر .. خرج قال مالك طويلة ليه كدة و لمضه ولسانك طويل".

 

استكملت :" أعطاني سيناريو وقالي اقرأيه كويس .. ومتخرجيش من البيت ومتقابليش حد ومتدخليش الحمام إلا بإذني".

 

 وقالت :" عندما قرأت الورق لم أفهم شيئا، قولتله انا مرتبطة باعمال وانا مكنتش عندي حاجة بس مكنتش فاهمة السيناريو والدور مش عاجبني.. مكنش ينفع أسقط مع يوسف شاهين ".

 

واختتمت: "مرت 3 أشهر، كنت عند خالتي ولقيت حد بيجري في طرقة البيت، لقيته يوسف شاهين، جابني من السرير.. وفتح الدولاب، واختار لبس شخصية زوجة نور الشريف في الفيلم".

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