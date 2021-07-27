سعر الدولار فى البنوك اليوم الثلاثاء 27 -7-2021

ننشر سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى خلال مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء 27 يوليو2021، وفقا لاخر تحديث فى البنوك العاملة فى مصر.

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء فى البنك المركزى 15.62جنيه للشراء و 15.75جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء فى بنك الاهلى الكويتى بيريوس 15.66جنيه للشراء و 15.73 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكى فى بنك المصرى الخليجى مقابل الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء فى بنك 15.65 جنيه للشراء و 15.73جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء فى بنوك( مصرف ابوظبى الاسلامى، الامارات دبى الوطنى، المصرى لتنمية الصادرات) 15.64 جنيه للشراء و 15.73جنيه للبيع.