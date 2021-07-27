دياب يكشف لصدى البلد تطورات مشكلته مع نصر محروس

كشف الفنان دياب ؛ لصدى البلد تطورات مشكلته مع المنتج هاني محروس وهو ما منعه من الغناء طوال الفترة الماضية .

وقال دياب :" هاني محروس بيعاند معرفش ليه.. ومكنش راضي يعمل شغل طوال فترة التعاقد ففي حوالي ثماني سنوات قدمت كليب واحد فقط ".

أضاف :" حاليا لم يعد تواصل بيننا لأنه اعطى لي اكثر من موعد ولم ينفذه؛ وانا قمت بعمله محضر إثبات حالة ".

وتابع:" عقد إدارة الأعمال الذي بيننا قد انتهي ؛ ولذلك فأنا احيي حفلات وأفراح بطريقة عادية وبدون مشاكل ".

اختتم :" المشكلة الوحيدة هي انني أنزل أغنية سينجل او البوم ؛ فعندما احاول عمل ذلك يقوم برفع قضايا ".

وكان دياب قد قال في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج “الحكاية” على قناة “MBC مصر”، بأن النقاط التي ذكرها هاني محروس، بدايةً من كلامه عن صرف مرتب له خلال مدة وجوده في الشركة، وقال: “أنا خدت مرتب فعلا لمدة سنة في 2006، ومخدتش في سنوات 2005 و2007 و2008 و2009، في 2006 كان بيديني 1500 جنيه في الشهر، مبيكفوش حق المواصلات من إمبابة مكان سكني لغاية فري ميوزك في مصر الجديدة، وبعد كده قطع المرتب، ولما والدتي اتوفت في 2006، ومكانش معايا فلوس أكل وكلمتهم قالولي مفيش فلوس”.

وقال عن عدم توريده مبالغ مالية لمدة 6 سنوات، “دي كذب وافتراء، أنا باعت لحضرتك مخالصة 2017 ممكن تعرضها للجمهور، دي آخر مخالصة من الشركة عن أعمالي في 2017 في 2018 لما وردت الفلوس كانت بدأت المشاكل، وقال لي مفيش مخالصة، يا إما تمضي على عقد جديد وطبعا عقد مجحف أكتر من اللي قبله”.

هاني محروس يرد على الفنان دياب ..فيديو

قال هاني محروس المنتج ومهندس الصوت ، سمعت ما قاله الفنان دياب معك في البرنامج أمس عن منع نصر محروس له من الغناء، قائلا "عيب نحلف كذب"، مؤكدا أن جميع العقود الخاصة بالمحترفين يجب أن تنتهي بطريقة سليمة .

وأضاف محروس خلال مداخلة هاتفية في برنامج " الحكاية " المذاع علي قناه "إم بي سي مصر " ، نصر محروس قام بعمل 27 أغنية للفنان دياب ومنهم 9 أغاني مصورين، هذا خلال 14 سنة، ومن ضمن الـ14 عام هؤلاء 4 سنين لم يعمل أحد خلالها بسبب الثورة.

وأوضح محروس، قمنا بصنع قاعدة جماهيرية كبيرة للفنان دياب وهذا كان يحتاج إلي وقت لم يحدث في يوم وليلة ، عندما فكر نصر محروس أن يعمل في إنتاج السينما أرسل دياب لتعلم التمثيل أيضا مؤكدا أن نصر محروس كان يعتبر دياب مثل أخوته .

وتابع : الفنان دياب رفض دفع نسبة الشركة في العديد من الأعمال التي قام بها والحل أن يكمل دياب نصف المدة المتفق عليها في العقد حتى يتم حل الخلاف .