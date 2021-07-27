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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

شاهد.. ننشر صورا جديدة للراقصة الفيتنامية القتيلة بالقاهرة الجديدة

الراقصة الفيتنامية
الراقصة الفيتنامية

حصل موقع " صدى البلد " الإخباري على صور جديدة للراقصة الفيتنامية القتيلة أمام مصعد أحد العقارات بالتجمع الأول.

قرارات النيابة العامة

قررت النيابة العامة حبس المتهم بقتل الراقصة الفيتنامية 4 أيام على ذمة التحقيقات ، واستعجلت تحريات المباحث حول الحادث وتفريغ كاميرات المراقبة والاستماع لشهود العيان من الأهالى.

اعترافات المتهم 

اعترف المتهم بجريمته وقام بتمثيلها وسط حراسة أمنية مشددة من مسرح الحادث ،وأقر بأنه تعرف على المجنى عليها عن طريق أحد مواقع التواصل الاجتماعى، بسبب خلافات مالية بينهما فكر في التخلص منها والاستيلاء على أموالها.

وأضاف المتهم في اعترافاته أنه اختمرت فى ذهنه فكرة استدراجها المنطقة محل الواقعة بأحد العقارات خال من السكان والسابق له محاولة استئجار شقة به بدعوى الاتفاق على إقامة "حفل" ولدى شك المجنى عليها فى ذلك حاولت الانصراف إلا أنه قام بالتعدى عليها بالضرب وخنقها حتى فارقت الحياة واستولى منها على مبلغ مالى وهاتفها المحمول وجواز السفر الخاص بها، وبتكثيف الجهود تم القبض على المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية.

تفاصيل مقتل راقصة التجمع

تلقي قسم شرطة التجمع الأول بلاغا بالعثور على إحدى السيدات "متوفاة" أمام المصعد الخاص بأحد العقارات كائن داخل أحد التجمعات السكنية بدائرة القسم وبجوارها حقيبة يد – حقيبة سوداء بداخلها بعض الملابس والمتعلقات . 

من خلال جمع المعلومات وتكثيف التحريات توصلت جهود فريق البحث إلى تحديد هوية المتوفاة وتبين أنها "راقصة " تحمل جنسية إحدى الدول، ومقيمة بمنطقة الزمالك.

باستكمال التحريات والاستعانة بالتقنيات الحديث، تبين أن المتوفاة كانت بصحبة أحد الأشخاص حال قدومها العقار محل الواقعة وأمكن تحديده (مقيم بمحافظة السويس) وأنه وراء ارتكاب الواقعة، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم ، وأصدرت النيابة قرارها المتقدم .

شائعة وفاة الراقصة لورديانا 

انتشرت خلال الساعات الماضية أخبار عن وفاة الراقصة البرازيلية لورديانا، مما أثار جدلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلقت لوردينا علي شائعة  وفاتها  من خلال خاصية الاستوري عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام  قائلة : في ايه انا كنت نايمة ، انا لسة عايشة.

كان مصدر أمني قد نفى حقيقة مقتل الراقصة البرازيلية لورديانا في التجمع الأول، جاء ذلك بعد أن تضاربت الأنباء على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن اسم وجنسية الراقصة التي قتلت داخل عقار بأحد الكمبوندات بمنطقة التجمع الأول.

وشاركت الراقصة البرازيلية لورديانا، جمهورها بصور وفيديو لها أثناء ممارسة الرياضة عبر صفحتها الشخصية بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"

وظهرت "لورديانا" خلال الفيديو وهي تمارس التمارين الشاقة خلال تواجدها بالجيم، ونالت الصور والفيديو تفاعل الجمهور.

وعلقت لورديانا قائلة: "على الرغم من أن الرقص نشاط فني ، إلا أن كونك راقصًا محترفًا يتطلب مجهودًا بدنيًا من الرياضي. لأننا نقوم بالكثير من الحركات مرارًا وتكرارًا بطريقة معينة ، فهي تتطلب الكثير من المفاصل والعضلات والأربطة.

قرارات مهمة.. جلسة تحقيق مطولة مع قاتل الراقصة الفيتنامية بالقاهرة الجديدة

 

ضبط قاتل الراقصة في التجمع الأول

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للراقصة الفيتنامية النيابة العامة قسم شرطة التجمع الأول الراقصة البرازيلية لورديانا

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