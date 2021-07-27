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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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وزير النقل: توجه لتطوير الطرق الرئيسية ورفع كفاءة المحلية بالمحافظات.. فيديو

الفريق كامل الوزير
الفريق كامل الوزير وزير النقل

قال المهندس كامل الوزير وزير النقل، أن هناك خطة من الدولة تعتمد على تطوير الطرق الرئيسية و تطوير ورفع كفاءة الطرق المحلية داخل المحافظات.

 

وأضاف الوزير خلال تصريحات نقلتها فضائية تن، أن  نسبة المشروعات الاستثمارية بالقطاع وصلت إلى 20% من الخطة الاستثمارية لمشروعات الدولة.

 

وزير النقل: مترو أبو قير سينقل 60 ألف راكب يوميًا في الاتجاه الواحد

 

وقال الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، خلال مؤتمر شرح استعدادات وزارة النقل، للدورة الرابعة لمؤتمر ومعرض «TransMEA2021»، إن قطار أبو قير الحالي، ينقل قرابة 71 ألف راكب يوميًا في الاتجاهين، دون وجود تطوير منذ سنوات طويلة في ظل الزيادة السكانية، منوها إلى أن مترو أنفاق الإسكندرية، سيجري تنفيذه على الطراز الأوروبي، وسيخدم جموع أهالي الإسكندرية.

 


وأكد المهندس كامل الوزير، أنه تم الانتهاء من كافة الاعتمادات المالية الخاصة بتمويل مشروع تحويل قطارات أبو قير بمحافظة الإسكندرية، وأوضح  أنه عقب الانتهاء من إنشاء مترو قطارات أبو قير سينقل 60 ألف راكب يوميًا في الاتجاه الواحد، بما يُعادل أضعاف السِعة الاستيعابية الموجودة حاليًا.

وأكد وزير النقل، خلال فعاليات استعدادات وزارة النقل للدورة الرابعة من لمؤتمر ومعرض "TransMEA2021، توريد أول عربة مُكيفة روسية ضمن عقد توريد 1300 عربة بين هيئة السكة الحديد وشركة “ترانسماش” الروسية للتحالف الروسي-المجري بقيمة مليار و16 مليونًا و50 ألف يورو.

وأوضح وزير النقل أنه عقب الانتهاء من إنشاء مترو قطارات أبو قير سينقل 60 ألف راكب يوميًا في الاتجاه الواحد، بما يُعادل أضعاف السِعة الاستيعابية الموجودة حاليًا.

وفي وقت سابق، أعلن المهندس كامل الوزير، وزير النقل، وصول أول قطار مونوريل إلى ميناء الإسكندرية، وجاري العمل على التخليص الجمركي لنقله إلى مشروع مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد وزير النقل، خلال فعاليات استعدادات وزارة النقل للدورة الرابعة من لمؤتمر ومعرض "TransMEA2021، توريد أول عربة مُكيفة روسية ضمن عقد توريد 1300 عربة بين هيئة السكة الحديد وشركة “ترانسماش” الروسية للتحالف الروسي-المجري بقيمة مليار و16 مليونًا و50 ألف يورو.

وأشار ان عصر الاعتماد الكلي على الشركات الأجنبية في المشروعات انتهي موضحًا ان الوزارة تفتح أيديها امام الشراكة مع القطاع الخاص.

وزير النقل الطرق الرئيسية الطرق المحلية المحافظات الخطة الاستثمارية

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