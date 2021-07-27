٣١ يوليو .. ديسكو مصر يحيى حفليتن بـ ساقية الصاوى

تستعد فرقة ديسكو مصر لاحياء حفلتين بساقية الصاوى يوم ٣١ يوليو الجارى، الأولى الساعة ٤ عصرا والثانية الساعة ٨ مساءا،سعر التذكرة ١٠٠ جنيه.

يذكر ان طرح كل من ديسكو مصر وهنا غنيم، فيديو كليب أغنية جديدة بعنوان "بعد إذن نهاية العالم" عبر القناة الرسمية على موقع "اليوتيوب".وتقول كلمات الأغنية :"بعد اذن نهاية العالم لو يستنى يومين تلاته كنت ناوية أخس كيلوا وأبطل أكل الشيكولاته.. بعد إذن نهاية العالم لو يروح ويجي تاني".



كنت ناوية أحقق ذاتي وألاقي صدفة شريك حياتي.. بعد إذن نهاية العالم.. أنا كنت عايزة ألف العالم شارع شارع إبرة إبرة وأخدلي صورة فـ كل حتة".

من ناحية اخرى يستعد عدد من مطربي الراب لإحياء حفل غنائي ٣٠ يوليو الجارى بمدينة العلمين الجديدة، ويضم الحفل ويجز باتيستوتا وعفروتو.

وتبدأ أسعار التذاكر من ٢٥٠ جنيها Silver، ٥٠٠ جنيه gold 750 ،Vip.