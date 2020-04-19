بعد إذن نهاية العالم.. أغنية جديدة لـ ديسكو مصر وهنا غنيم





وتقول كلمات الأغنية :"بعد اذن نهاية العالم لو يستنى يومين تلاته كنت ناوية أخس كيلوا وأبطل أكل الشيكولاته.. بعد إذن نهاية العالم لو يروح ويجي تاني".





كنت ناوية أحقق ذاتي وألاقي صدفة شريك حياتي.. بعد إذن نهاية العالم.. أنا كنت عايزة ألف العالم شارع شارع إبرة إبرة وأخدلي صورة فـ كل حتة".





ولاقت الأغنية إعجابا شديدا من قبل رواد السوشيال ميديا، لوصفها الحالة التي نعيشها خلال الفترة الحالية من أحداث بسبب فيروس كوفيد 19، الشهير بفيروس كورونا المستجد.

طرح كل من ديسكو مصر وهنا غنيم، فيديو كليب أغنية جديدة بعنوان "بعد إذن نهاية العالم" عبر القناة الرسمية على موقع "اليوتيوب".