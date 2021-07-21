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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عفاريت الأسفلت لـ ويجز تحقق مليون و500 ألف مشاهدة

ويجز
ويجز

حققت أغنية “عفاريت الأسفلت” لـ ويجز، نجاحا كبيرا، حيث كسرت حاجز المليون ونصف المليون مشاهدة كما إحتلت التريند رقم 3 بعد طرحها عبر القناه الرسمية على موقع “يوتيوب”.

أغنية “عفاريت الأسفلت” توزيع موسيقي خالد رُحيم، ورشاد، ومكس وماستر نادر سليمان.

يحيى مطرب الراب ويجز حفلا غنائيا بالساحل الشمالى يوم ٣٠ يوليو الجاري.

وتبدأ أسعار التذاكر من ٢٥٠ Silver ,٥٠٠ gold , 750 Vip.

ويجز يحيي حفلا غنائيا بـ الساحل الشمالي 30 يوليو

ويجز يطرح عفاريت الأسفلت .. ڤيديو

حققت أغنية “أسياد الصوت” لـ ويجز ما يقرب من 6 ملايين مشاهدة عبر قناته الرسمية بـ يوتيوب.

تقول كلمات الأغنية: “عمرنا ما اتبترنا .. عمرنا ما استكترنا .. ع الخلق الرزق يا خلق .. تعيشوا وتجيبوا وبعيد عن دارنا .. نفتحها نزفرها .. لو الدفعة تأخرها .. أخصامي قادر أكدرها”.

 

منصة spotify أعلنت عن قوائمها لأنجح الأغنيات والفنانين والألبومات، وقوائم تشغيل الأغاني لعام 2020، وذلك للمرة الثانية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويجز عفاريت الأسفلت نادر سليمان Spotify لوس أنجلوس

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