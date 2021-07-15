عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ويجز يحيي حفلا غنائيا بـ الساحل الشمالي 30 يوليو

صدى البلد

يحيى مطرب الراب ويجز حفلا غنائيا بالساحل الشمالى يوم ٣٠ يوليو الجاري.

وتبدأ أسعار التذاكر من ٢٥٠ Silver ,٥٠٠ gold , 750 Vip.

 

وحققت أغنية “أسياد الصوت” لويجز اكثر من ٥ ملايين مشاهدة عبر قناته الرسمية باليوتيوب.

 

تقول كلمات الأغنية: “عمرنا ما اتبترنا .. عمرنا ما استكترنا .. ع الخلق الرزق يا خلق .. تعيشوا وتجيبوا وبعيد عن دارنا .. نفتحها نزفرها .. لو الدفعة تأخرها .. أخصامي قادر أكدرها”.

txt

ثاني أيام العيد.. أسعار تذاكر حفل مسار إجباري على مسرح الزمالك

txt

فرقة شارموفرز تلغي حفلها في الساحل بسبب منع دخول فتاة محجبة

يذكر أن منصة spotify أعلنت عن قوائمها لأنجح الأغنيات والفنانين والألبومات، وقوائم تشغيل الأغاني لعام 2020، وذلك للمرة الثانية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.


وأكدت المنصة أنها ترتكز على الاختيارات والتفضيلات الموسيقية لـ 320 مليون مستخدم حول العالم، وفي مصر، وحسب Spotify، تُوج “ويجز” ملكًا على عرش الموسيقى، حيث أصبحت أغنيته "دورك جي" أكثر أغنية تم الاستماع إليها في عام 2020.

 

ونشر الفنان أحمد مالك، صورة جديدة له، عبر صفحته الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، رفقة مطرب الراب “ويجز”، من كواليس “بيمبو”.

وعلَّق أحمد مالك على الصورة: "يوم تاني عادي أوي في التصوير".

ويستعد المخرج عمرو سلامة، لطرح عمل فني جديد، عبر منصة "شاهد"، حيث سبق أن كشف عن اسمه، وهو "بيمبو"، ولكن لم يحدد بعد، ما إذا كان مسلسلًا أم فيلمًا، وذلك عندما ظهر في صورة، نشرها عبر حسابه على “إنستجرام” رفقة أبطاله من الفنانين “هدى المفتي، أحمد مالك، ويجز” وعلق عليها: "بنطبخ حاجة جديدة".

 

 

 

دورك جي أسياد الصوت أيام العيد بالساحل الشمالى مسار إجباري المطرب ويجز

ترشيحاتنا

ناجي جدو: عاملان لترجيح كفة الأهلي أمام كايزر تشيفز

استقر عند مجسم ذيل حوت.. قطار أنفاق ينجو من حادث سرعة مرعب

حكومة تونس تزف بشرى حول السيطرة على فيروس كورونا

المعاينة الأولية في حريق عقار الطالبية: تفحم 5 محلات ومعرض وواجهة 4 طوابق

بعد مرور 4 ساعات.. الدفاع المدني ينقذ عقار الطالبية من كارثة النيران.. صور

لامبورجيني افينتادور LP780 الجديدة تشارك بسباق تل جودوود للسرعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مستشفى النجوم..تطورات الحالة الصحية لـ عادل إمام وهانى شاكر ودلال عبد العزيز

تغيير شكل الريف.. الديهي: احتفالية حياة كريمة بحضور الرئيس السيسي غدا

فيديوجراف.. زواج مي حلمي.. ورد فعل غريب من محمد رشاد

الكاف يزف بشرى لـ الأهلي قبل مواجهة كايزر تشيفز في نهائي أفريقيا

اتحاد الكرة يزف بشرى لـ الأهلي قبل نهائي إفريقيا

غدا ولمدة 7 ساعات.. انقطاع المياه عن 9 مناطق بالقاهرة| التوقيت والأماكن

الراجل هو اللي المفروض يتكسف.. قمر اللبنانية تدافع عن حملها من مجهول

استمرار تصاعد ألسنة اللهب.. الإطفاء تحاول السيطرة على حريق عقار الطالبية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الرفاعي: نسابق الزمن لإنجاز تطوير كورنيش النيل وافتتاح ممشى أهل مصر|خاص

الأهرامات والمتحف القومي للحضارة يستضيف وفد الشباب المصري اليوناني

تنظيف الخشب من الأوساخ.. وصفات مختلفة

وصفة لتنظيف الأثاث الخشب قبل العيد

فيديو

فيديو جراف .. آخر تطورات وائل الإبراشي الصحية

فيديوجراف.. أقسم بالله ولاده .. الحكم في قضية هالة صدقي وزوجها

وداعا للمعاكسات في الشوارع وأماكن العمل.. عقوبات جديدة رادعة لجريمة التحرش "فيديوجراف"

عبر ٣ طائرات عسكرية| مصر ترسل مساعدات طبية عاجلة لتونس

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: «خنسو» المنسى!

سهلة المدني تكتب: من حق المرأة في الإسلام طلب الرجل للزواج «4»

رمضان البيه يكتب: وليال عشر

أحمد فهيم يكتب: فارس 

أحمد شيخو يكتب: الشعوب والمنطقة بحاجة لدبلوماسية مجتمعية.. «الثقافية» نموذجًا

ياسر عبيدو يكتب: عندما يعلو الحمار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مروة لطفي

احذروا مراكز الموت!

إبراهيم أبوكيلة

لعبة المصالح في «سد النهضة»

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التسلسلات الهرمية للقوة الدولية (1)

أحمد فرغلى رضوان

البعض لا يذهب للمأذون مرتين.. كوميديا اللامنطق!

محمد نوار

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ

إلهام أبو الفتح

أزمة سد النهضة بين الوعود والمواقف

بهجت العبيدي

التعليم لمواجهة الخرافات

ريهام مازن

وفاة المحجبة !

اﻟﻤﺰﻳﺪ