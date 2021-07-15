ويجز يحيي حفلا غنائيا بـ الساحل الشمالي 30 يوليو

يحيى مطرب الراب ويجز حفلا غنائيا بالساحل الشمالى يوم ٣٠ يوليو الجاري.

وتبدأ أسعار التذاكر من ٢٥٠ Silver ,٥٠٠ gold , 750 Vip.

وحققت أغنية “أسياد الصوت” لويجز اكثر من ٥ ملايين مشاهدة عبر قناته الرسمية باليوتيوب.

تقول كلمات الأغنية: “عمرنا ما اتبترنا .. عمرنا ما استكترنا .. ع الخلق الرزق يا خلق .. تعيشوا وتجيبوا وبعيد عن دارنا .. نفتحها نزفرها .. لو الدفعة تأخرها .. أخصامي قادر أكدرها”.

يذكر أن منصة spotify أعلنت عن قوائمها لأنجح الأغنيات والفنانين والألبومات، وقوائم تشغيل الأغاني لعام 2020، وذلك للمرة الثانية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.



وأكدت المنصة أنها ترتكز على الاختيارات والتفضيلات الموسيقية لـ 320 مليون مستخدم حول العالم، وفي مصر، وحسب Spotify، تُوج “ويجز” ملكًا على عرش الموسيقى، حيث أصبحت أغنيته "دورك جي" أكثر أغنية تم الاستماع إليها في عام 2020.

ونشر الفنان أحمد مالك، صورة جديدة له، عبر صفحته الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، رفقة مطرب الراب “ويجز”، من كواليس “بيمبو”.

وعلَّق أحمد مالك على الصورة: "يوم تاني عادي أوي في التصوير".

ويستعد المخرج عمرو سلامة، لطرح عمل فني جديد، عبر منصة "شاهد"، حيث سبق أن كشف عن اسمه، وهو "بيمبو"، ولكن لم يحدد بعد، ما إذا كان مسلسلًا أم فيلمًا، وذلك عندما ظهر في صورة، نشرها عبر حسابه على “إنستجرام” رفقة أبطاله من الفنانين “هدى المفتي، أحمد مالك، ويجز” وعلق عليها: "بنطبخ حاجة جديدة".