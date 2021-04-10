شاهد.. أحدث ظهور لـ أحمد مالك

نشر الفنان أحمد مالك صورة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهر أحمد مالك فى الصورة مسترخياً من كواليس أحد أعماله.

وينتظر أحمد مالك عرض فيلم “قمر 14” للمخرج هادي الباجوري، والذي يشارك في بطولته مع نخبة كبيرة من النجوم، ومن المقرر عرضه في موسم عيد الفطر 2021.

مسلسسل «نسل الأغراب»، ينتمي إلى الدراما الصعيدية، حيث يُجسد أحمد السقا دور شخص يُدعى «غفران الغريب»، بينما يظهر أمير كرارة في دور شقيقه «عساف الغريب»، وتقع بينهما العديد من المشكلات بسبب النساء والغيرة الشديدة ويتصارعان سويًا ويحاول كل منهما الانتصار لنفسه ولو على حساب الآخر فضلًا عن أن كلا منهما من أم مختلفة.

«نسل الأغراب» التجربة الأولى لـ أمير كرارة في الدراما الصعيدية،على عكس الفنان أحمد السقا الذي جسد دور صعيدي في كثير من الأعمال الفنية سواء السينما أو التليفزيون، لعلّ أبرزها فيلم «الجزيرة».

أبطال مسلسل نسل الأغراب في رمضان 2021

مسلسل «نسل الأغراب» بطولة كلّ من أحمد السقا وأمير كرارة، وأحمد مالك، وأحمد داش، ومي عمر، ونجلاء بدر، وسلوى عثمان، وعماد زيادة، وهدير عبدالناصر، وفردوس عبدالحميد، وأسماء أبواليزيد، وإدوارد، ومحمد جمعة، ومحمد مهران، ودياب، سيناريو وحوار وإخراج محمد سامي.