عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بإطلالة ناعمة.. ريا أبي راشد تستعرض أنوثتها على إنستجرام

ريا أبي راشد
ريا أبي راشد

شاركت الإعلامية ريا أبي راشد صورة جديدة مع متابعيها عبر "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة ناعمة وجذابة، ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم لها من خلال التعليقات.

 

تفاصيل إطلالة ريا أبي راشد


ظهرت ريا أبي راشد وهي ترتدي فستان قصير من القطن باللون الأبيض بأكمام طويلة وقصة مميزة من الأكتاف واختارت حذاء باللون الذهبي، وهو ما أعطاها إطلالة أنيقة وساحرة.
 

منة عرفة تبهر متابعيها بـ إطلالة جديدة .. شاهد

من قلب البحر.. آيتن عامر تشعل السوشيال ميديا بـ إطلالة ساحرة.. شاهد


وتركت ريا أبي راشد شعرها منسدلًا بتسريحة انسيابية وناعمة عبر كتفيها وظهرها، وهو ما أبرز من رقة وجمال إطلالتها.

وأبرزت ريا أبي راشد إطلالتها ببعض اللمسات الناعمة من الماكياج؛ واختارت الآي شادو والماسكرا الآي لاينر لتبرز جمال عينيها، مع وضع اللون الفوشيا كأحمر شفاه.
 

ريا أبي راشد


ولم تتكلف ريا أبي راشد إطلالتها في ارتداء الإكسسوارات ، حيث اكتفت الظهور بإطلالة جذابة وناعمة.

 

حياة ريا أبي راشد الأسرية 


ولدت ريّا أبي راشد في 12 مايو 1977، وهي مذيعة لبنانية ومقدمة برامج تليفزيونية وصحفية ومنتجة في شبكة إم بي سي منذ عام 2003.

وتقوم ريا  منذ عام 2010  بتقديم برنامج المواهب الشهير "أرابز جوت تالنت" إلى جانب مغني الراب السعودي قصي خضر، كما تنفرد بتقديم برنامجها الخاص "سكووب"، الذي يغطي آخر أخبار هوليود بالإضافة إلى استضافتها لأبرز المشاهير من الممثلين.

 

مسيرة ريا أبي راشد العملية

 

بدأت أبي راشد حياتها المهنية كصحفية في بيروت قبل انتقالها إلى المملكة المتحدة بعام 1999، وهي حاصلة على درجة البكالوريوس في الاقتصاد والماجستير في السينما وعلى درجة الماجستير في الصحافة والإذاعة من جامعة وستمنستر، لندن.

وتتحدث ريا أبي راشد عدة لغات بطلاقة، وهي العربية والإنجليزية والفرنسية والإيطالية والإسبانية، وهو ما جعلها قدوة للكثير من السيدات، بالأخص بعد معرفتهن قصة محاربتها للسرطان، وعدم يأسها أمام هذه المحنة.

وتعتبر ريّا أبي راشد أول محاورة عربية تدخل كواليس نجوم السينما والموسيقى والفن الغربي، ومن هنا توسعت نشاطاتها بعد حصولها على شهادة ماجستير في الصحافة المرئية في لندن؛ لتشمل إعداد وتقديم برنامج "سكووب" في عام 2005 الذي تقوم ريّا فيه بمحاورة نجوم الغرب. وتعتبر ريّا برنامج "سكووب" من أهم إنجازاتها كـ محاورة خاصة.

واليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..

ريا أبي راشد اطلالة ريا أبي راشد حياة ريا ابي راشد مسيرة ريا أبي راشد اخبار نجوم الخليج صور مشاهير انستجرام

موضوعات متعلقة

بالأبيض.. ريا أبي راشد تشارك صورا مع ابنتها في أحدث ظهور

بإكسسورات لافتة.. ريا أبي راشد بإطلالة جذابة على إنستجرام

في عيدهما الـ10.. ريا أبي راشد في جلسة تصوير رومانسية مع زوجها

بالأسود والفضي.. ريا أبي راشد تتألق في أحدث ظهور

ترشيحاتنا

اعتراف دولي.. مطارا شرم الشخ والغردقة معتمدين صحيا للسفر الآمن

ريال مدريد يوجه الشكر إلى فاران فى بيان رسمي

فخور أن أكون بهذا المجلس .. أحمد موسى يستعرض كلمة وكيل "النواب" محمد أبو العينين

أنت أفضل الناس.. تقرير جديد من الأزهر العالمي للفتوى

محافظة الجيزة تكشف التفاصيل الكاملة لإنهيار عقار الوراق

شاهد.. الصور الأولى من حفل زفاف هاجر أحمد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العصير برئ.. مفاجأة فى وفاة 3 أطفال بـ عصير مسموم بفرشوط

وقف برنامج لميس الحديدي لمدة شهر.. إعرف السبب

اعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2021 على هذا الرابط .. بعد قليل

حلوا الكفن.. تحرك متوفى داخل النعش أثناء الصلاة عليه بالبحيرة|ما القصة؟

برقم الجلوس .. نتيجة الدبلومات الفنية 2021

زلزالان يضربان مصر في يوم واحد.. تعرف على المناطق المتضررة

إثيوبيا تواصل استفزازاتها لـ مصر والسودان بشأن سد النهضة

بتوقيع طارق شوقي.. قرار رسمي بحظر عقد امتحانات في شهر ديسمبر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من العصر البطلمي.. اكتشاف حطام سفينة مصرية قديمة تحت مياه المتوسط|صور

شاهد صبي شجاع ينقذ أخته من بين فكي أسد مفترس

وزير الكهرباء يباشر أول يوم عمل من مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة

شاهد قطة مولودة بـ4 آذان.. ومفاجأة بعد تبنيها.. صور

فيديو

فيديوجراف.. اعترافات قاتـل الراقصة الأجنبية بالتجمع

فيديو جراف.. وفاة صاحبه .. انهيار عقار الوراق

فيديوجراف.. قصة عارضة أزياء مصرية تخلصت من زوجها وطبخته

فيديو جراف| دياب ليس الأول.. أزمات المطربين مع نصر محروس

المزيد

ساحة رأي

هدى الشاذلي تكتب: حياة كريمة لشعب كريم

عبد الفتاح طارق يكتب: علماء في فيس بوك ولكن»

دعاء سيد عبد الوهاب تكتب: مبادرة كريمة لحياة كريمة

رمضان البيه يكتب: رسائل

إيمان راغب تكتب: خواطر من الساحل الشمالي

سعد الفقي يكتب : الرئيس السيسي وآل البيت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

هل يتحرك العالم لمواجهة الفيضانات الغاضبة؟

كريم جمال

خلينا متفقين إن الأصول أولاً وقبل أي شيء

شريف سمير

موت .. وفضيحة!

إيمان الدربي

عنف الأزواج

ريهام مازن

تونس والساعات الحرجة!!

د.مجدي بدران

الجلوتاثيون والمناعة

المستشار أسـامة الصعيدي

التنمية البشرية وثقافة التعامل مع الطفل

د. محمد مبروك

يوليو 2021

اﻟﻤﺰﻳﺪ