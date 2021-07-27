أنت أفضل الناس.. تقرير جديد من الأزهر العالمي للفتوى

أصدر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، فيديو جديد بعنوان "أنت أفضل الناس" يوضح فيه أفضل الناس وكيفية التعامل داخل البيت وخارج البيت.

وتضمن الفيديو الصادر عن مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن أفضل الناس ليس هو الشخص الذي يكون بشوش وخدوم خارج البيت أما في الداخل فلا يتحمل كلمة من أحد.

كما لا يعتبر أفضل الناس من يجبر خاطر أصدقاؤه في العمل ولا يستطيع قول كلمة طيبة لأبيه وأمه وزوجته.

وأكد الفيديو أن أفضل الناس هو الرجل الذي يعامل أهله بود وإحسان كما يعامل الناس في خارج البيت فيقول النبي "خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله".

وأشار إلى أن أولى الناس بالمعروف هم أقرب الناس إليك لأنهم دائما أصحاب فضل على الشخص، والإحسان إليهم جزء من إحسانهم إليك.