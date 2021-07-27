ريال مدريد يوجه الشكر إلى فاران فى بيان رسمي

وجه نادي ريال مدريد الإسباني، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، الشكر للمدافع الفرنسي رافائيل فاران، بعد رحيله إلى صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال نادي ريال مدريد في بيانه الرسمي: “وافق ريال مدريد على انتقال رافاييل فاران إلى مانشستر يونايتد، ويرغب ريال مدريد في إظهار كل مشاعره تجاه رافائيل فاران وعائلته ويتمنى له التوفيق في هذه المرحلة الجديدة من مسيرته الاحترافية".

وأضاف البيان: "‏ريال مدريد يشكر رافاييل فاران على احترافه وسلوكه المثالي خلال المواسم العشرة التي دافع فيها عن قميصنا".

واختتم: «اللاعب فاز بـ18 لقبًا: 4 دوري أبطال أوروبا، 4 كؤوس العالم للأندية، 3 كؤوس السوبر الأوروبية، 3 الدوري الإسباني، 1 كأس ملك إسبانيا و3 كأس السوبر الاسباني».