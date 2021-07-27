أهم الأخبار الدينية.. دار الإفتاء: خدمة الزوجة للزوج واجب شرعي.. وبيان موقف جامعة الأزهر من حصر المدرجين على قوائم الإرهاب

نشر القسم الديني بموقع صدى البلد، عددا من الأخبار الدينية المهمة خلال الساعات الماضية، نرصد أبرزها في التقرير التالي:

حصر المدرجين على قوائم الإرهاب بالأزهر



كشف الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، عن موقف الجامعة من إعداد أسماء للمدرجين على قوائم الإرهاب من الأساتذة تمهيدا لفصلهم نهائيا.

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الجندي: لو فشل الحويني في تربية ابنه فليؤدبه القانون



دعا الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بأن يثبتنا الله على عقيدة الأشاعرة عقيدة أهل السنة والجماعة.

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موضوع خطبة الجمعة بالأوقاف



نشرت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة القادمة ٣٠/ ٧ / ٢٠٢١م والتي ستكون تحت عنوان “مخاطر استباحة المال العام والحق العام”.

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هل البيع على الإنترنت له نسبة معينة في الربح؟



ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "هل البيع على الإنترنت له نسبة معينة في الربح؟

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تقرير جديد من الأزهر العالمي للفتوى



أصدر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، فيديو جديد بعنوان "أنت أفضل الناس" يوضح فيه أفضل الناس وكيفية التعامل داخل البيت وخارج البيت.

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دار الإفتاء: خدمة الزوجة للزوج واجب شرعي



أكد الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الحياة الزوجية بين الرجل والمرأة لا تقوم على الحقوق والواجبات وإنما تقوم على المعاشرة بالمعروف والكرم والفضل، أما الحقوق والواجبات فنستدعيها أمام القاضي فقط.

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حملة توعوية لخريجي الأزهر بمطروح



أطلق فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بمحافظة مطروح حملة توعوية تحت عنوان " حماية الشباب من الفكر المتطرف والتجنيد الالكتروني"، وذلك بعدد من مدن ومراكز المحافظة .

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انطلاق مبادرة "تحصين الشباب ضد التطرف"



أطلقت المنظمة العالمية لخريجى الأزهر بفرعها الرئيس بالقاهرة ومن خلال فروعها ومكاتبها بالخارج مبادرة تحت عنوان "تحصين الشباب ضد الفكر المتطرف"، بشكل تفاعلى سواء بعقد الندوات والمحاضرات وورش العمل التفاعلية أو عبر المنصات الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعى.

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