رئيس هيئة قناة السويس يكشف أهمية الكراكة حسين طنطاوي

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس،إن الكراكة حسين طنطاوى من أكبر الكراكات فى الشرق الأوسط، ولديها مميزات تتميز بها عن العديد من الكراكات وتضم أحدث التقنيات الحديثة.

وأضاف" ربيع "خلال مداخلة هاتفية فى برنامج" آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، أن الكراكة وصلت فى وقت مبكر غير المتوقع عن وصولها فى شهر أغسطس المقبل، منوها إلى أن مصر تمتلك القدرة الكبيرة، وقدرة الحفار الخاص به 4800 كيلو وات، وهي قدرة كبيرة للغاية.



لفت إلى أن الكراكتين حسين طنطاوي ومهاب مميش لديهما قدرات كبيرة ومتقدمة في إنجاز العديد من المشروعات بشكل أسرع من المواعيد المحددة لها.

وأوضح رئيس هيئة قناة السويس، أن ذكرى تأميم قناة السويس تدل على مجهود الرؤساء والشعب المصرى دائمآ.



وأكد، أن هناك احتفالا كبيرة سوف يقام فى الذكرى السادسة لافتتاح قناة السويس الجديدة و سيرفع العلم الخاص بالكراكة حسين طنطاوي .

وصول الكراكة حسين طنطاوي

صرح الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، بأن الكراكة الجديدة "حسين طنطاوي" أحدث وأكبر كراكات الشرق الأوسط، وصلت فجر اليوم الثلاثاء، قناة السويس محمولة على متن سفينة الغطس "Tai An Kou"، قادمة من ميناء روتردام في هولندا متجهة إلى منطقة الانتظار بالبحيرات الكبرى لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتعويم الكراكة وفصلها عن السفينة، وذلك استعداداً للانضمامها لأسطول كراكات الهيئة تمهيداً لاحتفالية كبرى لإجراء مراسم رفع العلم المصري عليها.

وتعدد الكراكة التي تحمل اسم المشير حسين طنطاوي احدث كراكة ماصة طاردة تنضم الي اسطول الكراكات بهيئة قناة السويس وهي sister للكراكة التي تحمل اسم الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس السابق.

يبلغ طول الكراكة حسين طنطاوي، 147.4 متر، وعرضها 23 متر، والغاطس 7.70 متر.



يبلغ قدر الحفار فيها 4.8 ميجا وات، وتشمل علي 3 طلمبات تكريك عملاقة.



ويتوقع فور انتهاء تجارب البحر لها مشاركتها في مشروع الازدواج في القناة بمسافة 82 كيلو مترًا بعد الانتهاء من أعمال التطوير الجارية.