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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات| مواصفات شيري تيجو برو 2.. أسعار فيات تيبو هاتشباك موديل 2021 .. تاريخ سيارات الإسعاف.. 5 سيارات سيدان في السعودية

اخبار السيارات
اخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، التي تتضمن أخباراً وتقارير جديدة عن عالم السيارات من أسعار ومواصفات وتقارير عالمية.. نستعرض أبرزها.

 

أسعار ومواصفات شيري تيجو برو 2 موديل 2021 في السعودية

تقدم شركة شيري الصينية نسختها تيجو عبر عائلة كبيرة من الطرازات، مثل السيارة شيري تيجو 3 و 4، و النسخة تيجو 7 و 8، بالإضافة إلى السيارة شيري تيجو برو 2 موديل 2021، و التي تنتمي أيضا إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، حيث تقدم داخل السوق السعودي للسيارات عبر 3 فئات من التجهيزات.

 

قبل السفر..5 أشياء لابد من تغييرها فى سيارتك

يتعرض الكثير من قائدي السيارات في بداية فصل الصيف عند السفر و التنزه للاستمتاع بالعطلات لتعطل مركبتهم أثناء السير على الطريق، والتي تكون بسبب إهمال صيانة السيارة، الأمر الذى قد يتسبب فى خسارة محرك السيارة بالكامل.

 

مواصفات وأسعار فيات تيبو هاتشباك موديل 2021 في مصر

تمكنت علامة فيات الإيطالية الشهيرة من حصد قلوب الكثير من المستهلكين، نتيجة تعدد اصدارتها التي أصبحت جزء من الشوارع المصرية، بسبب مقصورتها الواسعة وارتفاعها عن الأرض بشكل مناسب، بجانب التكنولوجيا الحديثة المقدمة فى سياراتها، وعلى رأسها الأيقونة فيات "تيبو" هاتشباك موديل 2021.   

 

تبدأ من 69 ألف ريال.. 5 سيارات سيدان موديل 2021 في السعودية

يضم السوق السعودي للسيارات العديد من الطرازات الشهيرة التي تحظى بمكانة كبيرة بين المستهلكين، خاصة فئة السيدان العائلية التي تتمتع باتساعها الرحب و التقنيات الجديدة التى تضمن أفضل أداء ممكن على الطرق، من إصدارات 2021.

 

رسميا.. زيادة أسعار أوبل جراند لاند موديل 2021

أعلن وكيل العلامة التجارية أوبل في مصر عن زيادة أسعار  موديلات 2021 للسيارة طراز أوبل جراند لاند المتوفرة داخل السوق المصرية، بعد ان قام بزيادة أسعار بعض الطرازات الأخرى الأيام الماضية.

 

مزاد جديد لنيابات شبرا الخيمة وقليوب ومرور شمال سيناء

أعلنت هيئة الخدمات الحكومية مؤخراً عن مزادات سيارات جديدة خلال يومي 9 و10  أغسطس المقبل ، تشمل عدد من النيابات العامة، وهى شمال الجيزة قسم إمبابة، والبدرشين جرزا وشرطة مغاغة ، و شبرا الخيمة أول وقسم شرطة قليوب ومركز شرطة منشأة القناطر.

 

شانجان تطرح طراز CS 15 موديل 2022 .. تفاصيل

أعلن الوكيل المحلى للعلامة التجارية الصينية شانجان في مصر ، عن طرح السيارة طراز CS 15 موديل 2022 ، داخل السوق المصري للسيارات .

 

قصة بيجو 504 مع نور الشريف في فيلم دماء على الأسفلت

اعتدنا دائما على ظهور الفنان الرحل نور الشريف في أعمال فنية تناقش قضايا ومشكلات مجتمعية هامة، ولكن بشرط أن يكمن داخل هذا العمل الفني رسالة هادفة تشير إلى حل هذه القضية بشكل سلس يستطيع أن يصل بكل سهولة إلى عقل المشاهد البسيط، كما هو الحال في فيلمه "دماء على الأسفلت" الذي ناقش مشكلة عصرية تواجه الكثير من شباب الأجيال الجديدة.

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