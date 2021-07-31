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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

محمد ندا: جودة الياسمين تعود لجودة مكونات التربة المصرية

صدى البلد

قدم الإعلامى حمدى رزق، حلقة خاصة، عن موسم حصاد الياسمين.

وقال المهندس محمد ندا، مدير مصنع استخلاص عجينة الياسمين خلال حواره مع برنامج “نظرة” المذاع عبر قناة “صدى البلد”، أن الياسمين المصري من أجود أنواع الياسمين العالمية.

وتابع:" جودة الياسمين المصري تعود إلى جودة الأراضى المصرية، لافتا إلى أن الرطوبة العالية ضارة بالياسمين".

وكانت قالت أمل أن جمع الياسمين يكون بالكيلو، معقبة:" الست فى اليوم بتجمع من 2 كيلو لـ 2.5".

وتطبيقا لمثل لجل الورد ينسقي العليق قالت أمل:" بشوف الياسمين بزغرد".

ومن جانبها، قالت سماح  أن جمع الياسمين غير مجزٍ، معقبة:" بناخد من صاحب المزرعة فلوس عشان نعيش بيها طول السنة وأول ما يطلع الياسمين بنحصد ونقسم تمن الكيلو على 2، صاحب المزرعة وانا وسعر الكيلو 30 جنيه، يعنى أما اجمع 2 كيلو بـ 60 جنيه باخد منهم 30".

وتابعت سماح: حصاد الياسمين يبدأ من الساعة 2 ليلا حتى الصبح".

حصاد الياسمين موسم حصاد الياسمين الياسمين الياسمين المصري أنواع الياسمين المصرى

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