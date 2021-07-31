تعرف على أسعار جيتور X95 الجديدة 2022 في مصر

أعلن الوكيل المحلى للعلامة التجارية جيتور الصينية، عن تقديم السيارة طراز X95 الجديدة موديل 2022 ، داخل السوق المصرية، والتي تنتمى إلى فئة السيارات متعددة الاستخدامات SUV.

وأوضح وكيل جيتور في مصر أن السيارة X95 الجديدة موديل 2022، تم طرحها داخل الأسواق المحلية، بفئتين سعريتين، وهما الفئة الأولى Elegance، والفئة الثانية Premium ، وتأتى بأبعاد خارجية، بطول 4875 مم، وعرض 1925 مم، وارتفاع 1780 مم.

تفاصيل السيارة جيتور X95 الجديدة

وتستمد السيارة جيتور X95 الجديدة موديل 2022، قوتها من محرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي تيربو، ينتج قوة 197 حصانا، وعزم أقصى للدوران 290 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سباعي السرعات أوتوماتيك ، و يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 8.1 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

وتضم السيارة جيتور X95 الجديدة موديل 2022، عددا من وسائل الأمان من بينها "وسائد هوائية جانبية للمقاعد الأمامية، وفرامل مانعة للانغلاق، وتوزيع الكرتوني للفرامل، ونظام الثبات الإلكتروني، وأنظمة مساعدة للفرامل، و فرامل يد كهربائية، والتحكم في منظومة الجر، ونظام تحذير عند مغادرة الحارة المرورية، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، وحساسات أمامية".

وتأتى السيارة السيارة جيتور X95 الجديدة موديل 2022 ، بتجهيزات من بينها جنوط 18 بوصة، ونظام تشغيل السيارة بدون مفتاح، ونظام مثبت السرعة، وخاصية تسجيل رحلة القيادة، وإمكانية تثبيت مقاعد الأطفال، وكاميرا خلفية، ومصابيح ضباب أمامية وخلفية مع وجود إضاءة نهارية LED ، كما زودت الفوانيس بخاصية استشعار مستوى الإضاءة للأماكن، وشبكة أمامية ذات تطعيمات النيكل الفضي.

أما الفئة الثانية من السيارة جيتور X95 الجديدة موديل 2022، فتأتى بكاميرا خلفية ثلاثية الأبعاد، وجنوط 20 بوصة، وخاصية فتح باب الشنطة الخلفية كهربائيًا، وخاصية تعديل عجلة القيادة للأمام والخلف، ونظام مراقبة النقطة العمياء، وخاصية تشغيل الإضاءة الأمامية أوتوماتيكيًا، وطي مرايات جانبية كهربائيًا، و خاصية ناقل الحركة الكهربائي.

أما عن أسعار السيارة جيتور X95 الجديدة موديل 2022 ، فتأتى:

- الفئة الأولى Elegance بسعر 399 ألف جنيه.

- الفئة الثانية Premium بسعر 429 ألف جنيه.